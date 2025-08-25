PSD va reveni la şedinţele coaliţiei pentru a clarifica măsurile întârziate din pachetul 2

PSD anunță că va participa din nou la ședințele coaliției, cu prioritate pe clarificarea restanțelor din Pachetul 2 de măsuri.

Conducerea PSD, reunită luni în Biroul Permanent Național, a hotărât în unanimitate ca partidul să reia participarea la ședințele coaliției de guvernare, cu un mandat clar: lămurirea restanțelor din „pachetul 2” de măsuri fiscal-bugetare și administrative, a anunțat președintele interimar, Sorin Grindeanu.

"S-a votat în unanimitate ca PSD să revină la şedinţele coaliţiei, pentru a discuta exclusiv despre restanţele pe care le avem în acest moment în pachetul 2 - restanţe care se referă la măsuri fiscale şi restanţele de pe administraţie. În toate celelalte domenii din pachetul 2 - cele care se referă la zona de eliminare a privilegiilor, la pachetul pe sănătate, la legea insolvenţei, la propunerile care vin dinspre Ministerul Muncii - nu avem niciun fel de problemă. Vorbim de restanţe pe fiscal şi pe administraţie", a declarat Grindeanu, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PSD, conform Agerpres.

Grindeanu: Inclusiv aseară m-am întâlnit cu premierul

PSD susține, în linii mari, măsurile de eliminare a privilegiilor, noua formă a Legii insolvenței și propunerile din domeniul sănătății

Liderul social-democrat a precizat că PSD susține, în linii mari, măsurile de eliminare a privilegiilor, noua formă a Legii insolvenței și propunerile din domeniul sănătății venite de la ministrul Rogobete, dar că există „două chestiuni” care necesită clarificări urgente legate de fiscalitate și administrație.

„Am anunţat şi în urmă cu o săptămână, suntem, în mare, de acord cu totul pachetul de eliminare a privilegiilor. Suntem de acord cu acea nouă formă a Legii insolvenţei. Suntem de acord cu propunerile venite din partea ministrului nostru de la Sănătate, domnul Rogobete, pe zona de Sănătate. Avem, în acest moment, două chestiuni care sunt în discuţie şi care trebuie a fi clarificate şi discutate în această săptămână. Pe zona de măsuri fiscale din acest pachet şi pe zona de administraţie, sunt două lucruri pe care noi trebuie să le clarificăm în această săptămână, înainte de a fi promovat acest pachet 2”, a explicat Sorin Grindeanu. Citește toată știrea aici!

