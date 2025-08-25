Data publicării:

PSD revine la masa coaliției. Grindeanu: Inclusiv aseară m-am întâlnit cu premierul

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a anunțat luni că va propune revenirea partidului la întâlnirile coaliției guvernamentale.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că va propune revenirea partidului la întâlnirile coaliției guvernamentale, subliniind necesitatea unor discuții repetate, în această săptămână, pentru a avansa promovarea „pachetului 2” de reforme.

"Aşa cum am hotărât în urmă cu două săptămâni că nu vom mai participa, printr-un vot dat în Biroul Permanent Naţional, în acelaşi mod vom hotărî astăzi dacă vom reveni"

„Vom reveni. Aşa cum am hotărât în urmă cu două săptămâni că nu vom mai participa, printr-un vot dat în Biroul Permanent Naţional, în acelaşi mod vom hotărî astăzi dacă vom reveni. Propunerea mea este a de a reveni la discuţii, de a avea întâlniri nu una, ci mai multe săptămâna aceasta. Nu contest că în ultimele două săptămâni au fost întâlniri pe diverse grupuri de lucru. Eu, inclusiv aseară, m-am întâlnit cu premierul, discutând pe o parte din măsurile pe care le dorim a fi prinse în acest pachet 2. Săptămâna aceasta eu cred că e nevoie, dacă se doreşte a fi promovat acest pachet 2, nu de o singură întâlnire astăzi, ci de mai multe. O să vedem ce va decide Biroul Permanent”, a declarat Grindeanu la Palatul Parlamentului.

PSD susține, în linii mari, măsurile de eliminare a privilegiilor, noua formă a Legii insolvenței și propunerile din domeniul sănătății

Liderul social-democrat a precizat că PSD susține, în linii mari, măsurile de eliminare a privilegiilor, noua formă a Legii insolvenței și propunerile din domeniul sănătății venite de la ministrul Rogobete, dar că există „două chestiuni” care necesită clarificări urgente legate de fiscalitate și administrație.

„Am anunţat şi în urmă cu o săptămână, suntem, în mare, de acord cu totul pachetul de eliminare a privilegiilor. Suntem de acord cu acea nouă formă a Legii insolvenţei. Suntem de acord cu propunerile venite din partea ministrului nostru de la Sănătate, domnul Rogobete, pe zona de Sănătate. Avem, în acest moment, două chestiuni care sunt în discuţie şi care trebuie a fi clarificate şi discutate în această săptămână. Pe zona de măsuri fiscale din acest pachet şi pe zona de administraţie, sunt două lucruri pe care noi trebuie să le clarificăm în această săptămână, înainte de a fi promovat acest pachet 2”, a explicat Sorin Grindeanu.

Propunerile PSD privind taxarea capitalului și multinaționalele - nu există un numitor comun

Pe partea fiscală, Grindeanu a insistat că trebuie găsit „un numitor comun” între propunerile PSD privind taxarea capitalului și multinaționalele și variantele înaintate de Ministerul Finanțelor sau de Ministerul Dezvoltării

"Trebuie să se găsească un numitor comun - ceea ce spunem noi cu ceea ce se vine în acest moment dinspre Ministerul Finanţelor sau dinspre Ministerul Dezvoltări", a completat acesta.

Pachetul dedicat administrației publice să fie pus în discuție și cu primarii și președinții de consilii județene

În privința pachetului dedicat administrației publice, el a cerut ca forma propusă de minister să fie pusă în dezbatere internă în partidele coaliției și să fie discutate și propunerile primarilor și președinților de consilii județene PSD, înainte de promovare.

"Astăzi, nu avem o formă definitivă, asumată de Ministerul Dezvoltării, spre exemplu, pe pachetul care cuprinde administraţia. Şi, atunci, aş vrea să văd forma iniţială pe care propune ministerul, eu cred că se va veni azi cu ea, s-o discutăm în interiorul fiecărui partid. În speţă eu o să discut la PSD, să venim cu acele propuneri, parte dintre ele înaintate inclusiv săptămâna trecută de primarii şi de preşedinţii de Consiliu judeţean ai PSD care s-au întâlnit cu premierul şi cu miniştrii lunea trecută şi să ajungem la acel numitor comun înainte de a fi promovat acest pachet 2", a menţionat Grindeanu.

"Dacă erau promovate doar măsurile de eliminare a privilegiilor nu mai aveam nevoie de nicio coaliţie până la sfârşitul anului"

Grindeanu a mai spus că, deși PSD ar fi putut avansa rapid doar măsurile privind eliminarea privilegiilor, pachetul a fost extins, motiv pentru care dialogul în coaliție rămâne esențial; în același timp, a anunțat că pentru rectificarea bugetară ministrul Finanțelor va prezenta, în ședința coaliției programată luni, măsurile fiscale aferente pachetului 2. 

"Nu avem nicio divergenţă, nici în acest moment. PSD-ul trebuia să promoveze aceste lucruri? Dacă erau promovate doar măsurile de eliminare a privilegiilor nu mai aveam nevoie de nicio coaliţie până la sfârşitul anului. Mă interesează foarte mult să vedem finanţarea investiţiilor şi dacă ne referim la obiective mari de investiţii sau la cele mici", a indicat Grindeanu, conform Agerpres.

25 aug 2025, 14:09
