Contract semnat pentru o fabrică de pulberi de muniție în România: Investiție de 500 mil. euro și 700 de locuri de muncă

Statul român, împreună cu cel mai mare producător european de armament, Rheinmetall AG, va construi în România o fabrică de pulberi pentru muniție, de la zero, în orașul Victoria, județul Brașov, investiție estimată la aproximativ jumătate de miliard de euro. În acest context, CEO-ul companiei, Armin Papperger, a participat luni, împreună cu premierul Bolojan, la o conferință de presă comună în țara noastră pentru a prezenta detaliile acestui parteneriat strategic în industria de apărare.

Bolojan: Investiția va genera 700 de locuri de muncă

Proiectul, care va crea circa 700 de locuri de muncă, va asigura producția atât pentru necesarul intern, cât și pentru întreaga regiune, și include integrarea lanțului de aprovizionare la nivel local, potrivit premierului Ilie Bolojan.

„Sunt onorat să închidem această semnare de contract, care este, practic, finalul unei negocieri, dar începutul unui alt pachet de negocieri importante, pe care îl vom derula în cursul zilei de astăzi. Cu acest parteneriat, România începe să se profileze ca un jucător cu potențial în industria de apărare din sud-estul Europei. Mă bucur că Rheinmetall vede în noi un partener important și serios și își consolidează prezența în România.

Viitoarea fabrică de pulberi de la Victoria înseamnă o investiție de o jumătate de miliard de euro, aproximativ 700 de locuri de muncă noi, dar mai ales avantajul de a produce pulberi în România. Salut disponibilitatea Rheinmetall de a renegocia contractul de asociere, în așa fel încât o parte din lanțul de aprovizionare a viitoarei fabrici să fie unul local. În acest fel, unitatea de producție va fi mai bine integrată în economia românească.

Mulțumesc companiei pentru disponibilitatea de a lucra cu furnizori din România, în așa fel încât companii românești, care sunt competitive, să-și dezvolte capacitățile de producție și să se integreze în lanțul industriei europene de apărare. (...) Sper că este un bun început al unei cooperări economice și mai intense în domeniul apărării cu firmele germane. După ani de zile în care industria noastră de apărare a fost puțin solicitată, România intră într-o nouă etapă, din cauza situației de securitate din estul Europei”, Ilie Bolojan, luni, în cadrul unei conferințe de presă la Guvern.

Suntem foarte aproape de a stabili cu exactitate proiectele care vor fi dezvoltate și finanțate prin programul SAFE al UE. Ceea ce facem astăzi și în aceste zile este să definitivăm negocierile pentru accesarea fondurilor europene prin programul SAFE și ne așteptăm ca ele să fie finalizate în a doua jumătate a acestei luni. Vom avea, apoi, o ședință a CSAT, în care vom aproba aceste planuri de dotări, în a doua jumătate a lunii noiembrie. Apoi, le vom prezenta Comisiei Europene”, a mai declarat premierul.

Germanii, investiție de 400 de milioane de euro în România

CEO-ul Rheinmetall, Armin Papperger, a prezentat fabrica din Victoria ca cea mai modernă unitate europeană de pulberi de muniție.

„Rheinmetall AG și Victoria S.A. va fi cea mai modernă companie, în acest moment, pentru producerea de pulberi cu bază dublă și triplă. Acestea sunt necesare în întreaga lume, cu precădere în Europa, pentru a oferi ajutor pentru forțele de apărare - și sunt necesare și în România. (...) Vom produce 200 de tone de pulberi pentru nevoile locale, mai ales pentru calibrul sovietic de 120 mm și pentru calibrul mediu.

Prin această cooperare, Rheinmetall va investi peste 400 de milioane de euro. România va face investiții de 120 de milioane de euro. Primim ajutor din partea programelor europene: 47 de milioane dintr-un program aprobat de Bruxelles, iar Guvernul va primi bani prin programul SAFE, de asemenea.

Strategia este aceea de a face ca România să facă parte integrantă din ecosistemul european. De asemenea, și din ecosistemul NATO. De la aceste puncte de pornire putem continua și cu producția la altă scară, dar vedem ce se întâmplă cu calibrul mediu, cu tancurile, ca să putem porni în construirea acestui ecosistem și a infrastructurii pentru aceste industrii de profil din România, care permit crearea a mii de locuri de muncă”, a spus CEO-ul companiei Rheinmetall AG, Armin Papperger.