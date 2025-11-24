€ 5.0871
Reguli noi pentru secțiile ATI și personalul specializat. Ce modificări se aduc
Data actualizării: 21:27 24 Noi 2025 | Data publicării: 21:25 24 Noi 2025

Reguli noi pentru secțiile ATI și personalul specializat. Ce modificări se aduc
Autor: Iulia Horovei

Reguli noi pentru ATI ministrul rogobete Reguli noi pentru secțiile ATI și personalul specializat. Sursa foto: Freepik
 

Secțiile ATI din România vor funcționa după noi reguli, odată cu actualizarea regulamentului care vizează organizarea, dotarea și structura personalului.

Se introduc modificări în regulamentul de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor ATI, transmite Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

„Astăzi am publicat în transparență decizională proiectul de Ordin care actualizează Regulamentul de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor ATI. Sunt modificări necesare, care reașază regulile și întăresc zona de anestezie și terapie intensivă, acolo unde fiecare detaliu poate face diferența”, a transmis, luni seară, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. 

Pentru a putea controla răspândirea infecțiilor nosocomiale în secțiile ATI, MS adaugă o serie de schimbări: completarea echipei ATI cu medic infecționist sau epidemiolog și introducerea posibilității angajării unui asistent dedicat monitorizării infecțiilor asociate asistenței medicale.

Modificări aduse secțiilor ATI

  • Introducerea unui mecanism clar de clasificare a secțiilor ATI în trei categorii (categoria 1, categoria 2, categoria 3), în funcție de complexitatea cazurilor tratate și de infrastructura disponibilă. În acest fel, se va realiza un traseu al pacienților critici în unitățile din România, ca oamenii să ajungă acolo unde pot beneficia de cele mai bune tratamente.
  • Stabilirea unei obligativități ca orice unitate publică sau privată care realizează anestezie să dețină minimum un pat de supraveghere postanestezie corect dotat. 
  • Solicitarea tuturor unităților publice sau private să facă dovada că dețin în proprietate echipamentele medicale pe care le utilizează și că au contracte de service și mentenanță valabile.
  • Impunerea ca toate unitățile sanitare în care se desfășoară anestezie/terapie intensivă pentru copii să fie dotate cu echipamente medicale dedicate profilului pediatric.
  • Definirea mai clară a atribuțiilor medicilor confirmați în specialitatea ATI și ale medicilor din alte specialități care dețin atestat în terapie intensivă și activează în secțiile sau compartimentele ATI.
  • Clarificarea criteriilor privind normativul de personal și definirea structurii echipei multidisciplinare.

Noi categorii de personal

Prin modificările propuse, Ministerul Sănătății introduce categorii noi de personal: medici confirmați în specialitatea epidemiologie, medici confirmați în specialitatea farmacologie clinică, farmacist confirmat în farmacie clinică, psihologi, fizioterapeuți etc.

„Evenimentele din ultimele luni ne-au arătat că avem nevoie de reguli simple și clare. În timp ce unii ne explică de ce „nu se poate”, la Ministerul Sănătății am hotǎrât ca împreună cu specialiștii din domeniu sǎ analizǎm toate rapoartele de control și sǎ venim cu modificǎri ferme și concrete. Iar după ce vezi, punctual, unde apar vulnerabilitățile, devine evident că un sistem devine cu adevărat sigur doar atunci când regulile sunt actualizate și respectate. Asta trebuie să garantăm noi (...) Aceste schimbări sunt despre siguranță reală, nu despre birocrație. Sunt măsuri concrete care elimină improvizațiile, reglementează ferm activitățile de anestezie și consolidează protecția pacienților. Vom continua controlul în toate unitățile, publice și private, care efectuează proceduri de anestezie. Verificăm fiecare structură, fiecare procedură, fiecare aviz”, a adăugat ministrul Sănătății.

