România scapă de suspendarea fondurilor europene. CE vine, totuși, cu un avertisment

Ministerul Finanțelor: România scapă de suspendarea fondurilor UE, dar rămâne sub monitorizare fiscală

UPDATE: Ministerul Finanțelor a adăugat o serie de informații privind precizările de marți ale Comisiei Europene. Oficialii din Guvern au transmis, în cadrul unui comunicat de presă, că măsura CE „validează progresele României”.

Ministerul adaugă că „procedura de suspendare a fondurilor europene a fost înghețată Comisia Europeană confirmă eficiența măsurilor pentru reducerea deficitului bugetar adoptate de România, în conformitate cu recomandările Consiliului Uniunii Europene. Ca urmare, procedura de deficit excesiv (EDP), aplicată din aprilie 2020, rămâne deschisă (în suspensie), dar suspendarea fondurilor europene a fost înghețată Astfel, Comisia apreciază că datorită măsurilor consistente de consolidare fiscală adoptate în ultimele luni, creșterea netă a cheltuielilor în 2025 este estimată la doar 0,1% din PIB peste plafonul recomandat de Consiliu, iar în 2026 se va încadra în limitele stabilite. În plus, deficitul bugetar este estimat să scadă la 8,4% din PIB în 2025 și la aproximativ 6% în 2026”.

Ministerul Finanțelor precizează că, ca urmare a progresului realizat, Comisia Europeană nu propune măsuri procedurale suplimentare în cadrul acestei etape a procedurii de deficit excesiv (care continuă, dar este trecută în suspensie) și nu va propune suspendarea fondurilor europene în această etapă. „Evaluarea Comisiei Europene confirmă fără echivoc că România face pași reali și credibili în direcția unei fiscalități sustenabile. Este o reconfirmare a faptului că măsurile adoptate funcționează și produc efecte, iar acest progres protejează România de riscul pierderii fondurilor europene și întărește poziția noastră în cadrul Uniunii Europene. Pentru România, aceasta nu este doar o validare tehnică, ci un câștig strategic: ne păstrăm accesul deplin la finanțările europene, ne consolidăm credibilitatea și oferim economiei un cadru mai stabil și mai predictibil”, se arată în comunicatul ministerului.

„Am reușit să construim cu Comisia Europeană un parteneriat bazat pe transparență, dialog constant și încredere - elemente care ne permit să privim cu mai multă siguranță către anii următori. În continuare, odată cu înlăturarea riscurilor unor sancțiuni asupra fondurilor UE, România poate aspira la mai mult: la consolidarea investițiilor publice, accelerarea proiectelor strategice și crearea unui cadru fiscal care să sprijine creșterea economică pe termen lung”, a declarat Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Ministerul mai menționează că, deși Comisia Europeană a confirmat progresul României, implementarea reformelor și atingerea țintelor fiscale rămân esențiale. România este încurajată să își consolideze administrația fiscală și planificarea bugetară pentru a evita depășirea cheltuielilor în raport cu planurile aprobate, iar eforturile pentru reducerea datoriei publice și a deficitului trebuie să continue. Progresele vor fi analizate la Consiliul ECOFIN din 12 decembrie 2025, iar România va continua raportarea semestrială privind măsurile de reducere a deficitului (următorul termen: primăvară 2026 - final aprilie). Comisia va monitoriza în continuare situația fiscal-bugetară și va reveni cu evaluări suplimentare odată cu Pachetul de Primăvară 2026 al Semestrului European.

Știre inițială

România nu va fi supusă suspendării fondurilor europene în cadrul procedurii de condiționalitate macroeconomică, transmite Comisia Europeană. Anunțul vine pe fondul măsurilor fiscale adoptate pe parcursul verii pentru reducerea deficitului bugetar de către Guvern, mai precizează CE în prezentarea pachetului de toamnă al Semestrului European 2026.

Deficitul bugetar rămâne, totuși, un risc ridicat

„Un cuvânt în plus despre România: datorită măsurilor fiscale semnificative adoptate pe parcursul verii, situația s-a îmbunătățit clar”, a subliniat comisarul Valdis Dombrovskis, precizând că, deși deficitul rămâne ridicat, autoritățile din țara noastră au luat măsuri importante pentru consolidarea fiscală.

Comisia avertizează, însă, că este crucial ca România să continue implementarea planurilor fiscale cu rigurozitate pentru a menține stabilitatea economică: „(...) În acest moment, Comisia nu va propune suspendarea fondurilor UE în cadrul procedurii de condiționalitate macroeconomică. În același timp, deficitul rămâne foarte ridicat și persistă riscuri, astfel că este crucial ca România să continue implementarea riguroasă a măsurilor planificate de consolidare fiscală”.

România se află, astfel, printre cele cinci state membre care nu fac parte din zona euro și care sunt proiectate a fi conforme cu recomandările privind cheltuielile nete: Danemarca, Cehia, Polonia, România și Suedia.

Amintim că Guvernul Bolojan a adoptat, începând cu 1 august 2025, un pachet de măsuri fiscale menite să reducă deficitul bugetar printre care creșterea TVA de la 19% la 21%, majorarea accizelor pe alcool, tutun și combustibili, introducerea unei contribuții de sănătate pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei etc.

Croația, Lituania, Slovenia, Olanda și Finlanda, la risc de neconformitate fiscală

În cazul statelor din zona euro, Comisia a constatat că 12 dintre ele sunt conforme cu recomandările pentru cheltuielile nete, inclusiv Germania, Franța și Italia, în timp ce Croația, Lituania, Slovenia și Olanda se află la risc de neconformitate. Finlanda va fi supusă deschiderii unei proceduri de deficit excesiv, iar Malta este deja în procedură de deficit excesiv.

Comisia a subliniat că respectarea recomandărilor privind cheltuielile nete este esențială pentru atingerea obiectivelor Semestrului European 2026, care se concentrează pe creșterea competitivității, productivității și inovării la nivel european, cu un accent special pe investițiile în educație, digitalizare și infrastructură.

