MAI, proiecte de 3 miliarde de euro prin programul SAFE: Armament, drone și altele

Ministerul Afacerilor Interne propune proiecte de aproximativ 3 miliarde euro pentru 2026-2030, axate pe armament, drone, mobilitate, securitate cibernetică și protecția infrastructurilor critice, potrivit unui comunicat de presă emis luni, 13 octombrie.

Investițiile vor întări capacitatea MAI de gestionare a situațiilor de urgență, ordinii publice și protecției civile, potrivit oficialilor, lucru ce vizează creșterea cooperării cu partenerii europeni și reziliența națională.

Mecanismul SAFE oferă finanțare pentru echipamente și tehnologii moderne destinate poliției, jandarmeriei, serviciilor de intervenție rapidă și protecției civile, susținând modernizarea infrastructurii și respectarea angajamentelor UE.

Proiecte pentru modernizarea structurilor MAI

Proiectele includ sisteme avansate de supraveghere, echipamente de protecție și mobilitate, drone pentru monitorizare, tehnologii pentru managementul situațiilor de urgență și comunicații securizate și au aplicabilitate duală, atât în pace, cât și în situații de conflict, fiind aliniate cu prioritățile de înzestrare ale MAI, se mai arată în comunciat.

Mai mult, MAI promovează implicarea industriei naționale prin parteneriate și transfer tehnologic cu state și companii europene, asigurând dezvoltarea capabilităților operaționale integrate și eficiente.

Bugetul propus se împarte egal între Ordine și Siguranță Publică și Situații de Urgență și Protecție Civilă, câte 1,4 miliarde euro fiecare, pentru consolidarea capacităților MAI.

Mecanismul SAFE, cu un buget total de 150 miliarde euro, sprijină cooperarea industrială europeană și reducerea fragmentării pieței de securitate și apărare. Țara noastră este una dintre 19 state membre interesate de program.