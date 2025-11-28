Victor Ponta pune reflectoarele pe un alt ministru de la USR. Ce a scris în CV / foto în articol

În urma scandalului cu diploma de licență și cu CV-ul lui Ionuț Moșteanu, în urma căruia acesta a demisionat din funcția de ministru al Apărării Naționale, atenția se îndreaptă acum și către studiile altor miniștri din Guvernul Bolojan.

Victor Ponta, fost prim-ministru al României, arată Radu Miruță, ministrul Economiei care a preluat interimatul la Apărare, a făcut două universități în același timp și a scris în CV că una a făcut-o „ca hobby“.

Mai mult decât atât, Radu Miruță a scris în CV că era inginer cu un an înainte de a termina Universitatea Politehnica București.

„Dacă tot au început să se arunce unii pe alții peste bord pe motiv de CV, nu vreți să ne uităm la toți? Nu vreți să vedeți CV-ul unui alt ministru USR, mult mai incompetent și mai scandalagiu decât Moșteanu - si care acum îi ia locul „interimar“? Unul care a făcut o facultate la București și alta la Târgu Jiu în același timp - doar că pe una a făcut-o „ca hobby“? Și care susține că a terminat Politehnica în 2009, dar era deja stagiar și inginer în 2008? Dacă tot e să îi vedem pe acești „frumoși și liberi“ în toată „frumusețea și libertatea“ lor, atunci să fie balul până la capăt!

PS - Nu săriți pe mine; Față de Țoiu & Miruță, bietul Moșteanu este o lumină! Cred că de asta l-au dat jos“, a scris Victor Ponta pe Facebook.

