Ce studii au miniștrii Guvernului Bolojan. Harta educației

Opt din miniștrii Guvernului Bolojan sunt și doctori: Marian Neacșu, Radu Marinescu, Florin Barbu, Dragoș Pîslaru, Daniel David, Cătălin Predoiu, Alexandru Rogobete și Radu Miruță.

Ilie Bolojan, „matematician”

Potrivit propriului CV, Ilie Bolojan a urmat cursurile Liceului de matematică-fizică „Emanuil Gojdu” din Oradea (1983-1987), apoi Facultatea de Mecanică din cadrul Institutului Politehnic „Traian Vuia”, Timișoara (1988-1993) și Facultatea de Matematică (1990-1993) la Universitatea din Timișoara.

Oana Gheorghiu, nivel licență

Vicepremierul Oana Gheorghiu a absolvit Academia de Studii Economice din București, unde a obținut o licență în Management (Management Economic) în perioada 1989–1994. Anterior, a studiat la Liceul “Nicolae Grigorescu” din Câmpina (1984–1988). În 2024, și-a completat formarea cu un program de certificare în „Leading Organizations & Change” la MIT Sloan School of Management. Tot în 2024–2025, urmează Fast Track Management Program în cadrul Bucharest International School of Management.

Diana Buzoianu, licențiată în Drept

Diana Buzoianu, ministra Mediului, și-a obținut licența în Drept la Universitatea din București în perioada 2013–2017. Ulterior, a urmat cursurile INPPA (2017–2019) și a obținut certificarea internațională CIPP/E în protecția datelor (IAPP) în 2018.

Tánczos Barna, studii la ASE

Tánczos Barna, viceprim-ministru, între 1994 și 1998, a absolvit Academia de Studii Economice, obținând titlul de economist. În anul 2000, a urmat studii postuniversitare la Institutul Bancar Român, iar în 2001 a participat la un seminar de politici de marketing pentru întreprinderile mici și mijlocii. Ulterior, între 2006 și 2007, a finalizat un master la Universitatea Națională de Apărare, completându-și formarea cu un program specializat pentru funcționarii publici de conducere, susținut în 2007 la Institutul Național de Administrație.

Marian Neacșu, doctor

Vicepremierul Marian Neacșu este licențiat în științe economice la Universitatea din Craiova, unde a studiat în perioada 1983–1987. Ulterior, a urmat un doctorat în științe economice la Universitatea Valahia din Târgoviște, titlu obținut în septembrie 2017, după o perioadă de doctorand între 2014 și 2017.

Cătălin Predoiu, doctor

Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, în 2003, a obținut titlul de doctor în drept Summa cum Laudae la Universitatea București, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din România. Formarea sa universitară a început în 1987–1991, când a urmat Facultatea de Drept a Universității București, iar studiile preuniversitare le-a finalizat la Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Buzău, între 1982–1986.

Ciprian Șerban, un an la privat

Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, între 2016 și 2018, a urmat un master la Academia de Studii Economice din București. În perioada 2015 – 2016, a absolvit și un program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională în management și leadership, tot în cadrul ASE. Între 2012 și 2015, a studiat la Academia de Studii Economice, iar formarea sa universitară a început în 2008 – 2009, la Universitatea „Petre Andrei” din Iași, în cadrul Facultății de Științe Politice.

Alexandru Rogobete, doctor

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, are licența în Chimie la Universitatea de Vest din Timișoara (2009–2013), urmată de un master în Chimie la aceeași facultate (2013–2015). În paralel, și-a extins pregătirea în domeniul medical, obținând diploma de licență de doctor medic la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara (2012–2019). Ulterior, a continuat cu un master în Managementul serviciilor sociale și de sănătate (2021–2022). În prezent (2016–2024), finalizează doctoratul în Medicină la UMF „Victor Babeș”.

Alexandru Nazare, studii la SNSPA

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a absolvit între 2015 și 2017 un Masterat în Administrație Publică la Hertie School of Governance din Berlin. Anterior, în perioada 2002–2004, a urmat cursurile Bard College / European College of Liberal Arts (ECLA), tot în Berlin. Alexandru Nazare și-a început parcursul universitar în România, obținând între 2001 și 2005 o licență în Științe Politice la SNSPA – Școala Națională de Studii Politice și Administrative.

Florin Barbu, doctor

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, între 2012 și 2015, a obținut titlul de doctor în economie la Universitatea din Craiova, în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor. Anterior, în perioada 2005–2007, a urmat un master în Management Public la Academia de Studii Economice din București. Studiile de licență le-a absolvit între 1999 și 2003, la Universitatea din Craiova, unde a devenit economist, specializat în Marketing. Parcursul educațional a început la Liceul „Radu Greceanu” din Slatina, unde a obținut diploma de bacalaureat în 1999.

Radu Marinescu, doctor

Radu Marinescu, ministrul Justiției, între 1991 și 1995, a absolvit Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu” a Universității din Craiova, obținând diploma de licențiat în științe juridice. În 1994, a urmat un program internațional de perfecționare – Introducere în Dreptul European – la Facultatea de Drept a Universității din Tilburg, Olanda. În 2009, și-a completat pregătirea academică prin obținerea titlului de doctor în științe juridice, cu o teză despre sistemul mijloacelor de probă în procesul civil, la aceeași facultate de la Universitatea din Craiova.

Bogdan Ivan, doctor

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, și-a luat doctoratul în sociologie la Universitatea din București. Anterior, a urmat un master în Comunicare și Relații Publice (2012–2014) și o licență în Administrație Publică (2009–2012), ambele la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Oana Țoiu, doar studii de licență

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, din 2009 este licenţiată în Comunicare, examen promovat la Facultatea de Jurnalism şi Știinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti. În 2004, a luat bacalaureatul cu 9,66, la Colegiul Naţional Constantin Carabella, Târgovişte.

Demeter András István, la stat și la privat

Demeter András István, ministrul Culturii, între 2004 și 2008, a absolvit licența în Drept la Universitatea Tibiscus din Timișoara, în cadrul Facultății de Drept și Administrație Publică. Anterior, în perioada 1998–1999, a urmat un Master european în Management Cultural ECUMEST, la École Supérieure du Commerce din Dijon, Franța. Primul program de studii finalizat a fost între 1988 și 1992, când a obținut licența în Arta Actorului de teatru, film și televiziune la Universitatea de Arte Dramatice din Târgu Mureș.

Cseke Attila-Zoltán, totul la Oradea

Cseke Attila-Zoltán, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și-a construit întreaga formare academică în domeniul juridic la Universitatea din Oradea. Între 1996 și 2000, a absolvit Facultatea de Științe Juridice și Administrative, specializarea Drept. A urmat apoi studii postuniversitare în drept public (2001–2002), completate cu un master în drept privat în perioada 2002–2004. Studiile preuniversitare au fost finalizate la Liceul Industrial Marghita, unde a obținut bacalaureatul în 1991.

Radu Miruță, doctor

Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, între 2009 și 2013, a urmat doctoratul la Universitatea Politehnica din București, specializat în rețele cu procesare bazată pe conținut, cu stagii academice în București, Paris și Atena. În perioada 2004–2009, a absolvit Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din București, fiind admis cu media 9.80 și absolvind cu 9.65. Paralel, între 2004–2008, a finalizat și studiile la Facultatea de Drept a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, pe care spune că a urmat-o ca hobby, pentru a înțelege aspectele legale din viața de zi cu zi. Studiile liceale le-a urmat la Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu, profil Matematică–Informatică, pe care l-a absolvit cu media 9.80.

Florin Manole, licențiat în istorie

Florin Manole, ministrul Muncii, a absolvit Facultatea de Istorie a Universității București, unde a urmat studii universitare între 2007 și 2010, obținând licența în Istorie. În septembrie-octombrie 2010, a participat la un program internațional de formare în drepturile omului și politică externă, organizat de U.S. Department of State, în cadrul International Leadership Visitors Program.

Daniel David, doctor

Daniel David, ministrul Educației, și-a construit întreaga formare universitară la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, una dintre cele mai prestigioase instituții academice din România. Acesta a absolvit licența în psihologie în perioada 1991–1994/1995, iar ulterior a urmat studii doctorale la aceeași universitate, între 1996 și 1999/2000, cu o cercetare axată pe prelucrări inconștiente de informație. Parcursul academic este completat de formări în psihoterapie rațional-emotivă și cognitiv-comportamentală în Statele Unite.

Dragoș Pîslaru, doctor

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a absolvit licența în Economie Internațională la Academia de Studii Economice București (1994–1998), urmată de studii avansate în Integrare Europeană (1998–1999). În perioada 1999–2000, și-a continuat specializarea la nivel internațional, obținând un Master în Relații Internaționalela prestigioasa London School of Economics and Political Science (LSE). Între 2007 și 2013, a finalizat un doctorat în economie, cu tema Competitivitate industrială, la Academia Română și Institutul Național de Cercetare Economică.