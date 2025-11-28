Bolojan, prins pe picior greșit cu Moșteanu. Cum a rămas agățat de USR-ist

Ilie Bolojan a vorbit joi seara, Digi24, despre scandalul diplomei lui Ionuț Moșteanu. Premierul a ținut să precizeze faptul că nu „lucrează cu CV-uri” și încearcă să facă tot ceea ce este mai bun pentru România. Ilie Bolojan a mărturisit că i-a spus lui Moșteanu să „țină capul sus”.

Cine este pierzătorul acestei situații?

Cazul Ionuț Moșteanu, numit de Nicușor Dan, din partidul care l-a susținut pe Nicușor Dan, îi face mai mult rău lui Ilie Bolojan. Premierul a dat dovadă că nu e bine pregătit pentru politica de nivel național. La nivel micro, acolo, da, a pus lucrurile în ordine în oraș, un fel de micromanagement. Dar a fost o eroare să-l susțină pe Ionuț Moșteanu, adică să-l ridice, cum i-a spus aseară: Să țină „cu capul sus”.

Ilie Bolojan trebuia să fie mai prudent în declarații pentru că a fost lăsat în ofsaid. Jucătorii, adică USR președintele, toți au făcut un pas în spate.

Aseară l-au întrebat, la o televiziune, despre situația lui Moșteanu și el a zis că ministrul Apărării trebuie să țină capul sus. Prin formulele acestea, Ilie Bolojan s-a expus, plus că a rămas în ofsaid cu declarația respectivă.

Daunele sunt mari, nu putea să ducă povestea asta undeva. Bine, putea să o ducă, dar riscul era imens pentru USR: electoratul educat, profesorii, mediul academic ar fi avut probabil o reacție dură. Am fi avut o revoltă populară, Ionuț Moșteanu ar fi trebuit să stea în „buncăr” la Ministerul Apărării și să lase doar comunicatorii profesioniști să iasă public. Altfel, la orice întâlnire cu mai mult de doi membri ai USR, l-ar fi întrebat: „Ce-ai scris în licența aia? Unde ai dat-o? Unde e diploma, pungașule?”

Ionuț Moșteanu era susținut, dar nu era imposibil să se ajungă la astfel de scene, pentru că am mai văzut dovezi de nesimțire politică. Un lucru e clar: Ilie Bolojan a băgat aseară capul în poză și a rămas atașat de Ionuț Moșteanu.

