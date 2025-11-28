€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Politica Bolojan, prins pe picior greșit cu Moșteanu. Cum a rămas agățat de USR-ist
Data publicării: 12:33 28 Noi 2025

EXCLUSIV Bolojan, prins pe picior greșit cu Moșteanu. Cum a rămas agățat de USR-ist
Autor: D.C.

ionut mosteanu Moșteanu
 

Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării Naționale.

Ilie Bolojan a vorbit joi seara, Digi24, despre scandalul diplomei lui Ionuț Moșteanu. Premierul a ținut să precizeze faptul că nu „lucrează cu CV-uri” și încearcă să facă tot ceea ce este mai bun pentru România. Ilie Bolojan a mărturisit că i-a spus lui Moșteanu să „țină capul sus”.

Cine este pierzătorul acestei situații?

Cazul Ionuț Moșteanu, numit de Nicușor Dan, din partidul care l-a susținut pe Nicușor Dan, îi face mai mult rău lui Ilie Bolojan. Premierul a dat dovadă că nu e bine pregătit pentru politica de nivel național. La nivel micro, acolo, da, a pus lucrurile în ordine în oraș, un fel de micromanagement. Dar a fost o eroare să-l susțină pe Ionuț Moșteanu, adică să-l ridice, cum i-a spus aseară: Să țină „cu capul sus”.

Ilie Bolojan trebuia să fie mai prudent în declarații pentru că a fost lăsat în ofsaid. Jucătorii, adică USR președintele, toți au făcut un pas în spate.

Aseară l-au întrebat, la o televiziune, despre situația lui Moșteanu și el a zis că ministrul Apărării trebuie să țină capul sus. Prin formulele acestea, Ilie Bolojan s-a expus, plus că a rămas în ofsaid cu declarația respectivă.

Daunele sunt mari, nu putea să ducă povestea asta undeva. Bine, putea să o ducă, dar riscul era imens pentru USR: electoratul educat, profesorii, mediul academic ar fi avut probabil o reacție dură. Am fi avut o revoltă populară, Ionuț Moșteanu ar fi trebuit să stea în „buncăr” la Ministerul Apărării și să lase doar comunicatorii profesioniști să iasă public. Altfel, la orice întâlnire cu mai mult de doi membri ai USR, l-ar fi întrebat: „Ce-ai scris în licența aia? Unde ai dat-o? Unde e diploma, pungașule?”

Ionuț Moșteanu era susținut, dar nu era imposibil să se ajungă la astfel de scene, pentru că am mai văzut dovezi de nesimțire politică. Un lucru e clar: Ilie Bolojan a băgat aseară capul în poză și a rămas atașat de Ionuț Moșteanu.

VEZI ȘI: Știrea cu CV-ul lui Moșteanu nu e totul! Badea vine cu încă o bombă: Ce vă arăt eu acum mi se pare abominabil 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ilie bolojan
nicusor dan
ionut mosteanu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Vladimir Putin îl laudă pe Viktor Orban pentru poziția „echilibrată“ privind războiul din Ucraina
Publicat acum 38 minute
Târgul de Crăciun București 2025 se deschide vineri, 29 noiembrie
Publicat acum 54 minute
Demisia lui Moșteanu zguduie Guvernul: Dăncilă vine cu noi acuzații
Publicat acum 1 ora si 39 minute
Bolojan, prins pe picior greșit cu Moșteanu. Cum a rămas agățat de USR-ist
Publicat acum 2 ore si 10 minute
Ionuț Moșteanu a demisionat / Update: Ilie Bolojan și Dominic Fritz, reacții. Cine îi ia locul
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 27 Noi 2025
Update: Reacția lui Moșteanu, după ce a fost prins cu minciuna în CV / Anunț de la universitatea pe care susține că a absolvit-o
Publicat pe 26 Noi 2025
Fosfina a ucis familia Böcek, în hotelul din Istanbul. Substanța toxică, găsită inclusiv pe prosoapele din hotel
Publicat pe 26 Noi 2025
Atac armat lângă Casa Albă. Răsturnare de situație, anunț de ultimă oră al guvernatorului
Publicat pe 26 Noi 2025
SONDAJ alegeri locale București: Candidatul care anunță ultimele cifre. ”Sunt în fața tuturor”
Publicat acum 4 ore si 11 minute
Știrea cu CV-ul lui Moșteanu nu e totul! Badea vine cu încă o bombă: Ce vă arăt eu acum mi se pare abominabil
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close