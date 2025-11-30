Rolul serialului „Dallas” în relația României cu SUA, acum în permanentă schimbare. Războiul schimbă regulile jocului

Excelența Sa Emil Hurezeanu, diplomat, fost ministru al Afacerilor Externe, a vorbit în cadrul podcastului „Ce mai zici?”, găzduit de Complexul Educațional Laude-Reut, despre despre jurnalism, diplomație și viitorul României. Acesta a subliniat că în acest moment țara noastră se află "într-o situație de alertă", subliniind că țara noastră trebuie să rămână „de partea cea bună” într-un context geopolitic tensionat.

"Suntem într-o situație de alertă. Toți europenii, dar mai ales noi. Avem dificultăți economice create și de acest război pe care îl vrem terminat. Vom dori să avem un rol și în reconstrucția Ucrainei, dar dorim până la terminarea războiului respectarea sistemului de reguli ale dreptului internațional. Știm că un agresor ca Rusia pune sub semnul întrebării integritatea teritorială a Ucrainei, începând și continuând acest război barbar, dar implicit pune sub semnul întrebării integritatea teritorială a întregii lumi, a întregului continent, a țărilor vecine Ucrainei, de asta trebuie să fim de partea cea bună și să avem o imagine lucidă asupra acestor evoluții. Asta provoacă tranformări mari în Europa. Nu doar la noi, ci și în Germania Franța", a spus Emil Hurezeanu, într-o conversație deschisă cu cei doi moderatori ai Complexului Educațional Laude-Reut, Iarina Sârbu, elevă în clasa a XII-a, și Alexandru Grigore, elev în clasa a X-a.

Emil Hurezeanu: Relațiile cu SUA țin de integritatea noastră istorică

Printre altele, Emil Hurezeanu a vorbit și despre relația României cu Statele Unite ale Americii, despre care a spus că trebuie să fie tratată cu grijă de către diplomații români pentru că "e în permanentă formulare".

"De fapt relațiile cu SUA țin de integritatea noastră istorică. Doar Franța a avut un rol atât de important în evoluția României moderne asemănător Statelor Unite. Adică SUA, după Primul Război Mondial, prin declarația în 14 puncte a președintelui Woodrow Wilson, a făcut posibilă Europa statelor naționale, unitare - Polonia, Cehoslovacia, România, Iugoslavia - pe ruinele Primului Război Mondial.

Apoi, nu am avut norocul Greciei, ca să nu vorbesc de cel al Franței, de a face parte din Europa americană, vestică, democrat-liberală, capitalistă, după 1945 până în 1989. Asta e, dar și în perioada comunistă relațiile noastre cu SUA au fost mai bune decât relațiile cu SUA ale altor state comuniste. În copilăria mea, faptul că vedeam seriale americane subtitrate, deci auzeam și limba engleză și vedeam cum se trăiește în Dallas, a fost foarte important. În Ungaria sau Cehoslovacia nu exista serialul ăsta și filmele erau dublate, nu se auzea limba engleză.

Toate astea au jucat un rol, chiar în insulele astea mici de relaxare din timpul regimului comunist, care în ansamblu a fost un regim restrictiv și împotriva intereselor popoarelor. Deci acum cred că suntem într-o perioadă mai bună decât am început la începutul anului. Am avut alegeri, se clarifică lucrurile. Trebuie să fim atenți la relația cu Statele Unite, e o relație în permanentă formulare. Nu te mai poți baza astăzi pe ce s-a spus sau s-a făcut ieri", a mai spus Emil Hurezeanu.





