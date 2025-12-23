Într-un dialog cu Bogdan Chirieac, la DC News, Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, a expus situația dificilă în care se află mai multe primării din județul pe care îl conduce, din cauza stopării investițiilor și tăierii fondurilor din acest an.

„În Dâmbovița, avem o centură ocolitoare la Găiești. Noi nu am mai primit niciun ban din partea Ministerului Dezvoltării de patru luni, dar nu am oprit investiția și am pus bani din bugetul propriu al CJ“, a spus Corneliu Ștefan.

„Și vine înapoi Ministerul Dezvoltării? La anul?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„La anul, da!“, a replicat președintele CJ Dâmbovița.

Corneliu Ștefan: Nu e un lucru normal să nu avem buget pe 2026

De asemenea, Corneliu Ștefan i-a atras atenția asupra premierului Ilie Bolojan în legătură cu bugetul pentru anul 2026, care se întrevede a fi gata abia în primăvara anului viitor.

„Dar buget nu e pentru anul 2026“, a completat Bogdan Chirieac.

„Nu! Nu avem absolut nimic, ceea ce nu cred că este un lucru normal, ca la sfârșitul anului 2025 să nu avem un buget pentru 2026. Până la această oră nu avem nicio discuție legată de bugetul pe 2026 și primăriile deja au probleme, fiindcă au pierdut la buget în 2025. Avem localitățile Pucioasa, Moreni, care au probleme foarte grave. Vorbim de cheltuieli de funcționare, nu de investiții, de salarii, funcționarea primăriilor, utilitățile etc“, a spus președintele CJ Dâmbovița.

„Și cum funcționează primăriile astea?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Sunt cu restanțe foarte mari, de 3-4 luni. Așteptăm să vedem o discuție“, a spus Corneliu Ștefan.

„Dacă bugetul se adoptă la 1 martie, dumneavoastră nu o să aveți buget până la 1 mai“, a spus Bogdan Chirieac, precizând că Parlamentul se reunește abia în februarie.

„Parlamentul poate să aibă și sesiune extraordinară, în ianuarie. Așteptăm să avem o discuție cu premierul, să stabilim bugetul anului 2026. Este o discuție pe care o să o facem și la nivelul coaliției de guvernare“, a mai spus Corneliu Ștefan.

