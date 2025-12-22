€ 5.0881
DN71 intră, în sfârșit, în șantier: drumul București-Târgoviște va avea patru benzi
Data actualizării: 13:13 22 Dec 2025 | Data publicării: 13:12 22 Dec 2025

EXCLUSIV DN71 intră, în sfârșit, în șantier: drumul București-Târgoviște va avea patru benzi
Autor: Alexandra Curtache

dambovita Foto: Consiliul Județean Dâmbovița
 

Lucrările de modernizare a DN71, pe sectorul Bâldana-Târgoviște, au început în 2025, după mai bine de două decenii de așteptare.


Proiectul vizează extinderea la patru benzi și este considerat esențial pentru dezvoltarea județului Dâmbovița, în contextul creșterii investițiilor industriale și al traficului tot mai aglomerat.

Un proiect așteptat de peste 20 de ani

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan a declarat că modernizarea DN71 este un  proiect discutat încă din 2004, dar care abia în acest an a intrat efectiv în execuție.

„De acum cinci ani de zile, de la primul mandat, am avut un proiect de dezvoltare în zece axe. Să știți că și astăzi ne ținem de acest proiect de dezvoltare pentru că altfel nu putem să ajungem unde ne dorim cu dezvoltarea județului nostru. Ați început cu infrastructura rutieră, un proiect important pentru noi și la nivelul județului Dâmbovița.

Așteptăm proiectul acesta din 2004. Deci, după 21 de ani, abia anul acesta în 2025, efectiv lucrăm la modernizarea și reabilitarea acestui drum, modernizarea la patru benzi. Sperăm în maximum doi ani jumătate să finalizăm, să avem patru benzi până la Târgoviște, de la Bâldana. Un proiect mult așteptat pentru dezvoltarea județului Dâmbovița.

Din anul 2007, Guvernul României a promis județului Dâmbovița modernizarea la patru benzi pentru sectorul de drum Bâldana-Titu. Și uitați că astăzi chiar mergem pe patru benzi de la Bâldana-Titu. L-am finalizat în 2 ani de zile. Am finalizat acest tronson de drum”, explică Corneliu Ștefan.

Legătura directă cu Autostrada A1

Un alt proiect menționat este realizarea unei legături rutiere, tot la patru benzi, între DN7 și Autostrada A1, pe o distanță de aproximativ 14 kilometri. Proiectul a fost preluat de la Ministerul Transporturilor și se află în procedură de achiziție publică.

„Și în afară de acest drum național pe patru benzi de la Titu până la Bâldana, anul acesta am scos la licitație o legătură între drumul național DN7 și autostrada A1, tot de patru benzi. Este un proiect pe care l-am preluat de la Ministerul Transporturilor și l-am scos la licitație și suntem în procedură de achiziție publică. Sperăm cât mai repede să-l declarăm câștigător și în 2026 să începem lucrările pentru legătura între DN7 de la Titu, chiar în fața fabricii Renault, până în autostrada A1. Și facem legătura cu autostrada și tot pe patru benzi cu DN7. Sunt 14 km”, spune acesta. 

Criza apei a afectat și Dâmbovița. Culisele dezastrului de la Mediu, dezvăluite de Corneliu Ștefan - VIDEO

Infrastructura facilitează marile investiții

În dialog cu Bogdan Chirieac, Corneliu Ștefan a arătat că aceste proiecte sunt strâns legate de investițiile majore din județ, inclusiv din industria auto, industria de apărare și viitoarele proiecte industriale de mare amploare.

„Personalul înalt specializat, majoritatea locuiește în București. Mai mult de 70% din cei care lucrează aici cu studii superioare locuiesc în București, chiar și în Constanța. Am fost acum șase luni, am fost acolo și am stat de vorbă. Erau niște ingineri auto care fac naveta în fiecare zi de la Constanța.

Sunt foarte multe oportunități pentru investitorii care își doresc să vină în județul Dâmbovița. Am început cu aceste investiții în infrastructura rutieră. În afară de aceste drumuri naționale pe care astăzi le reabilităm și le modernizăm la patru benzi, acum cinci ani de zile am gândit centuri ocolitoare pentru toate centrele urbane. Dâmbovița nu a avut nicio centură ocolitoare propriu-zisă, de la Revoluție până astăzi, pentru niciun oraș sau municipiu din județul Dâmbovița. Și uitați că în cinci ani de zile am demarat aceste investiții importante pentru județul Dâmbovița și pentru centrele urbane”, încheie acesta.

Video 

