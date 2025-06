Paradis pentru elite, întins pe 75 de hectare în Dâmbovița. Complexul, inaugurat în săptămâna Royal Ascot

Inaugurarea este marcată de organizarea primei ediții a The Green Assembly, un eveniment ce va avea loc in fiecare an, la începutul verii, și care își propune să atragă nu doar elitele din România, ci și de peste hotare.

“Cu The Green Assembly, ne dorim sa creăm un Royal Ascot al României, un spațiu și un moment în an în care stilul și valoarea se reunesc, promovând eleganța și excelența. România avea nevoie de astfel de evenimente pentru a îmbogăți scena socială și culturală, aducând laolaltă lideri de top și promovând valorile autohtone și prestigiul", a declarat Ion Biriș, fondator LOFT.

Situat la 30 de kilometri de București, în comuna Niculești, județul Dâmbovița, clubul se întinde pe o suprafață de 75 hectare și cuprinde un teren de golf profesionist cu 18 găuri, un ansamblu rezidențial format din 173 vile și 111 apartamente, un restaurant de lux, o sală de evenimente , dar și zone dedicate altor sporturi și activităților de agrement, piscină și locuri de joacă pentru copii.

Evenimentul de lângă București are loc în același timp cu celebrul Royal Ascot. La fel ca la Londra, atmosfera este una sofisticată, dar și plină de energie, cu petreceri care completează spectacolul sportiv – cu ocazia The Green Assembly din acest an, are loc și un turneu de golf destinat diplomaților si oamenilor de afaceri.

National Golf & Country Club a fost realizat printr-o investiție inițială de peste 60 de milioane de euro, susținută integral din capital privat. „National Golf & Country Club nu este doar un club, ci o declarație despre ce poate deveni România atunci când își valorifică potențialul cu încredere și rafinament. Am investit nu doar în infrastructură, ci într-o idee: aceea că stilul, comunitatea și excelența pot avea un loc comun — un reper construit să dureze”, a spus Metin Dogan, fondatorul National Golf & Country Club.

