Economie

DCNews Economie În timp ce-n București vorbim despre proprietăți de milioane de euro, o casă în Toscana pornește de la 100.000 de euro FOTO
Data actualizării: 18:53 26 Dec 2025 | Data publicării: 18:52 26 Dec 2025

În timp ce-n București vorbim despre proprietăți de milioane de euro, o casă în Toscana pornește de la 100.000 de euro FOTO
Autor: Roxana Neagu

casa toscana foto Facebook
 

O casă în Toscana, Italia, valorează cât un apartament modest din București, deși vorbim despre o proprietate impresionantă. Prețul de pornire este 100.000 de euro.

O casă din Siena, Toscana, are un preț de pornire de 100.000 de euro. Locuința are cinci dormitorare, patru băi, pe două etaje. Suprafața terenului este de 20.000 de mp. 

Moșia este una istorică, fostă mănăstire, din secolul al XVII-lea. Aceasta reprezintă, conform anunțului de vânzare, o ocazie ”de a achiziționa o proprietate istorică privată, scufundată în dealuri, plantații de măslini și peisaje rurale neatinse”.

foto Facebook

Locuința este complet renovată, în stil rustic tradițional toscan, ideal pentru traiul privat de familie. Casa, pe două niveluri, are, de fapt, trei unități de locuit independente. 

La parter, este o bucătărie spațioasă cu șemineu tradițional, o sufragerie cu vedere la câmp, două dormitoare duble, un singur dormitor, două băi cu dușuri, trei intrări independente. În unitatea de locuit secundară, la parter, se află o sufragerie cu șemineu, bucătărie, dormitor, baie cu duș și are două intrări externe independente.

La primul etaj, sunt un dormitor dublu, unul single, baie cu duș. Pereții sunt din piatră, iar grinzile de lemn sunt expuse. 

foto Facebook

Proprietatea se întinde pe 2 hectare de teren privat. Are o piscină panoramică cu vedere la vale, și o grădină de 500 metri pătrați, precum și o livadă cu măslini și pădure de stejar. Grădina are multiple zone de luat masa în aer liber și relaxare. 

Proprietatea are multiple alte utilități.

imobiliare
casa toscana
proprietate italia
Comentarii

