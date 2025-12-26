Nicoleta Manea, managerul unei companii care se ocupă cu vânzările imobiliare de lux, a fost invitata jurnalistului Val Vâlcu, la DCNews și DCNewsTV.

Întrebată ce înseamnă luxul în București, care e pragul de la care putem vorbi despre o proprietate de lux în București, Nicoleta Manea a explicat, în interviul acordat DCNews, că ”atunci când ne raportăm la proprietăți de lux, toată lumea se gândește la locație. Da, într-adevăr, locația este cea care dictează proprietate de lux”. Aceasta a adăugat că sunt și alte detalii pe care ”de cele mai multe ori, clienții noștri chiar dacă nu le știu, le simt”.

O casă, în zona de nord, este scoasă foarte rar la vânzare

”Din experiența celor 16 ani de real estate și, cu precădere, în ultimii 5 ani, în care realmente am tranzacționat proprietăți de peste 1 milion de euro, prețurile pot fi subiective, aspiraționale, fiind normal când un proprietar are o proprietate frumoasă să-și pună prețul după cum consideră că ar fi potrivit la momentul respectiv. Însă, întotdeauna prețul a fost dictat de către piață, de către client. Locația este elementară, iar, în zona de nord, sunt locații cu adevărat speciale unde proprietățile deosebite ies extrem de rar la vânzare. Acum 5 ani am avut o casă extrem de frumoasă pe Bd. Aviatorilor și abia acum a apărut alta” a spus Nicoleta Manea, la DCNews.

Lux înseamnă privacy. Proprietăți scoase la vânzare în circuit închis

”Imobilele care au o istorie și sunt speciale nu sunt scoase la vânzare, decât în cazuri excepționale, cum este și acesta (cel apărut recent pe piață), în care proprietarii nu locuiesc în țară” a explicat expertul în vânzări imobiliare de lux.

Astfel de proprietăți, odată scoase la vânzare, ajung la maximum 10 clienți pe care cei care se ocupă de intermediere deja îi știu. ”De cele mai multe ori, tranzacționăm proprietăți pe circuit închis, nu le promovăm” a spus Manea. ”Până la urmă asta înseamnă lux, să ai parte de privacy” a adăugat ea.

Marea problemă în vânzările imobiliare de lux: nu așteaptă, nu investesc

”Sunt foarte puțini dezvoltatori care-și alocă timp să investească în imobilele deja existente, precum sunt cele din Dorobanți, unde durează extrem de mult să recondiționezi o clădire. (...) Avem proprietăți în zonele de nord care pot fi comparate cu cele din Paris, doar că, din păcate, nimeni nu-și dă interesul. Astăzi, raportat la clienții cu buget de peste 2 mil. de euro, ei nu mai au nici disponibilitatea, nici răbdarea să mai stea într-un șantier, să refacă o proprietate.

Dacă ar fi finalizate toate casele pe care le avem la vânzare, în sensul de interior schimbat sau fațade renovate, cu siguranță le-am vinde mult mai repede” a mai spus expertul în vânzări imobiliare.