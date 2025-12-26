€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Economie Proprietățile de lux din București, scoase la vânzare cu circuit închis. ”Ajung la maximum 10 clienți”
Data actualizării: 17:06 26 Dec 2025 | Data publicării: 17:02 26 Dec 2025

EXCLUSIV Proprietățile de lux din București, scoase la vânzare cu circuit închis. ”Ajung la maximum 10 clienți”
Autor: Roxana Neagu

abundenta casa scari Casă de lux/ pexels
 

Ce înseamnă, cu adevărat, o proprietate de lux în București?

Nicoleta Manea, managerul unei companii care se ocupă cu vânzările imobiliare de lux, a fost invitata jurnalistului Val Vâlcu, la DCNews și DCNewsTV. 

Întrebată ce înseamnă luxul în București, care e pragul de la care putem vorbi despre o proprietate de lux în București, Nicoleta Manea a explicat, în interviul acordat DCNews, că ”atunci când ne raportăm la proprietăți de lux, toată lumea se gândește la locație. Da, într-adevăr, locația este cea care dictează proprietate de lux”. Aceasta a adăugat că sunt și alte detalii pe care ”de cele mai multe ori, clienții noștri chiar dacă nu le știu, le simt”. 

O casă, în zona de nord, este scoasă foarte rar la vânzare

”Din experiența celor 16 ani de real estate și, cu precădere, în ultimii 5 ani, în care realmente am tranzacționat proprietăți de peste 1 milion de euro, prețurile pot fi subiective, aspiraționale, fiind normal când un proprietar are o proprietate frumoasă să-și pună prețul după cum consideră că ar fi potrivit la momentul respectiv. Însă, întotdeauna prețul a fost dictat de către piață, de către client. Locația este elementară, iar, în zona de nord, sunt locații cu adevărat speciale unde proprietățile deosebite ies extrem de rar la vânzare. Acum 5 ani am avut o casă extrem de frumoasă pe Bd. Aviatorilor și abia acum a apărut alta” a spus Nicoleta Manea, la DCNews. 

Lux înseamnă privacy. Proprietăți scoase la vânzare în circuit închis

”Imobilele care au o istorie și sunt speciale nu sunt scoase la vânzare, decât în cazuri excepționale, cum este și acesta (cel apărut recent pe piață), în care proprietarii nu locuiesc în țară” a explicat expertul în vânzări imobiliare de lux. 

Astfel de proprietăți, odată scoase la vânzare, ajung la maximum 10 clienți pe care cei care se ocupă de intermediere deja îi știu. ”De cele mai multe ori, tranzacționăm proprietăți pe circuit închis, nu le promovăm” a spus Manea. ”Până la urmă asta înseamnă lux, să ai parte de privacy” a adăugat ea. 

Marea problemă în vânzările imobiliare de lux: nu așteaptă, nu investesc

”Sunt foarte puțini dezvoltatori care-și alocă timp să investească în imobilele deja existente, precum sunt cele din Dorobanți, unde durează extrem de mult să recondiționezi o clădire. (...) Avem proprietăți în zonele de nord care pot fi comparate cu cele din Paris, doar că, din păcate, nimeni nu-și dă interesul. Astăzi, raportat la clienții cu buget de peste 2 mil. de euro, ei nu mai au nici disponibilitatea, nici răbdarea să mai stea într-un șantier, să refacă o proprietate. 

Dacă ar fi finalizate toate casele pe care le avem la vânzare, în sensul de interior schimbat sau fațade renovate, cu siguranță le-am vinde mult mai repede” a mai spus expertul în vânzări imobiliare.  

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

imobiliare
vanzari imobiliare
lux
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 57 minute
LOTO. Tragerile Speciale de Anul Nou
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Robert Cazanciuc: Crăciun binecuvântat!
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Papa Leon al XIV-lea, mesaj de Crăciun pentru o fetiță din București. I-a lăudat și desenul: Rugăciunile tale sunt un dar prețios
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Nifon, Părintele Mitropolit al Arhiepiscopiei Târgoviștei, 26 de ani de la intronizare
Publicat acum 1 ora si 39 minute
Accident rutier grav, cu 10 mașini. 27 de persoane implicate, Planul Roșu activat
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Dec 2025
Accident îngrozitor în această seară: Un tânăr a murit, alți trei sunt răniți grav
Publicat pe 24 Dec 2025
Când intră pensiile pe card în ianuarie 2026. Vești proaste pentru milioane de vârstnici
Publicat pe 24 Dec 2025
Comisia Europeană condamnă ferm interzicerea lui Thierry Breton în SUA: Vom răspunde rapid și decisiv
Publicat pe 24 Dec 2025
Fostul comisar european Thierry Breton a fost interzis pe teritoriul SUA. Anunțul a fost făcut de Marco Rubio
Publicat pe 25 Dec 2025
Doliu în muzica populară românească: Ion Drăgan a murit în ziua de Crăciun, la câteva ore după ce a colindat
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close