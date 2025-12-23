2025, anul prudenței pe piața imobiliară. Deciziile de locuire, tot mai legate de viața cu animale

În acest context, prudența care a caracterizat piața imobiliară în 2025 a însemnat nu doar amânarea unor decizii economice, ci și o reevaluare a modului în care oamenii aleg să cumpere, să vândă sau să închirieze o locuință în care animalele să fie acceptate și integrate firesc.

Potrivit unui sondaj realizat de Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România, 54% dintre respondenți au declarat că nu au avut nicio intenție imobiliară în 2025, cu 9 puncte procentuale mai mult decât în 2024. Datele indică o piață marcată de precauție, în care planurile sunt mai degrabă amânate decât abandonate — o realitate resimțită puternic și de familiile care dețin animale.

2025: mai puține achiziții, mai multă reținere

Conform sondajului, 27% dintre respondenți au afirmat că au intenționat să achiziționeze un imobil în 2025, procent în scădere cu 9 puncte procentuale față de anul anterior. În același timp, intențiile de vânzare au crescut la 14%, cu 6 puncte procentuale mai mult decât în 2024, semn că o parte dintre proprietari au ales să își regândească poziția în piață.

Planurile legate de închiriere au rămas limitate: 3% dintre respondenți au declarat că au vrut să închirieze o proprietate în 2025, iar 2% au afirmat că au dorit să dea o locuință în chirie, un nivel similar cu cel de anul trecut.

Pentru proprietarii de animale, această lipsă de mobilitate înseamnă adesea mai puține opțiuni pet-friendly, într-o piață în care schimbarea locuinței presupune constrângeri suplimentare.



2026: planuri reluate, inclusiv pentru locuirea pe termen lung

Privind spre anul viitor, datele indică o revenire a intențiilor imobiliare. 80% dintre respondenți afirmă că au în vedere o tranzacție în 2026, iar jumătate dintre aceștia (50%) intenționează să cumpere o locuință, cu 3 puncte procentuale mai mult decât în sondajul anterior.

Ponderea celor fără niciun plan imobiliar scade la 21%, cu 10 puncte procentuale mai puțin. Totodată, 17% dintre respondenți intenționează să închirieze o locuință, în creștere cu 7 puncte procentuale, iar 10% plănuiesc să vândă o proprietate, cu 1 punct procentual mai mult. Doar 3% dintre respondenți declară că vor să găsească chiriași în 2026, cu 1 punct procentual mai puțin față de intențiile declarate pentru 2025.

Pentru familiile cu animale, aceste planuri sunt strâns legate de stabilitatea locuirii, acceptarea animalelor în contractele de închiriere și accesul la cartiere adaptate traiului cu animale.



Așteptările privind prețurile: speranțe de scădere într-o piață tensionată

Sondajul evidențiază o discrepanță clară între percepțiile consumatorilor și contextul pieței. 64% dintre cei interesați de cumpărare în 2026 se așteaptă ca prețurile locuințelor de vânzare să scadă, cu 18 puncte procentuale mai mult decât în anul anterior. În mod similar, 57% dintre cei care vor să vândă anticipează scăderi de preț, deși acest scenariu este contrar interesului lor direct.

Pe segmentul chiriilor, opiniile sunt împărțite: 46% dintre proprietarii care intenționează să dea o locuință în chirie se așteaptă la creșteri ale prețurilor, în timp ce 45% dintre cei care vor să închirieze speră la scăderi.

Pentru proprietarii de animale, aceste evoluții pot însemna fie costuri mai ridicate, fie dificultăți suplimentare în identificarea unor locuințe adecvate.



Oferta limitată și presiunea pe prețuri

Reprezentanții platformei subliniază că realitatea din piață nu susține scenariile de ieftinire a locuințelor, chiar dacă percepțiile publicului merg în această direcție.

„Tendințele din sondaj arată că piața imobiliară rămâne dinamică, chiar și într-un context economic complex. După un an de prudență, românii chestionați nu renunță la planurile lor, ci le ajustează: 80% au în vedere o tranzacție în 2026, iar jumătate intenționează să cumpere o locuință. Ținând cont de faptul că fondul de locuințe disponibile în marile orașe este mai redus, iar numărul autorizațiilor de construire a scăzut în ultimii ani, nu putem estima că prețurile vor stagna sau că vor scădea. Chiar și în contextul TVA-ului majorat și al unei cereri ușor mai prudente, ne așteptăm ca prețurile să continue să crească, dar într-un ritm mai lent față de anii anteriori”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România).



Ce intenționează românii să facă în 2026

În ceea ce privește activitățile concrete planificate pentru anul viitor, 43% dintre respondenți vor să urmărească anunțuri imobiliare, 22% intenționează să vizioneze proprietăți de interes, 8% vor să se consulte cu banca sau cu un broker privind opțiunile de creditare, iar 7% vor să urmărească știri imobiliare. Totodată, 27% declară că nu au în plan nicio activitate imobiliară pentru 2026.



Metodologie

Sondajul a fost publicat pe Storia și OLX Imobiliare în noiembrie 2025, iar răspunsurile au fost colectate de la 2.608 respondenți.

