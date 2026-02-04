€ 5.0950
Data publicării: 18:22 04 Feb 2026

Adrian Negrescu: O noua creștere de taxe, un seppuku economic pentru România
Autor: Doinița Manic

Adrian Negrescu crestere taxe Romania Adrian Negrescu, despre creșterea de taxe. Foto: Pixabay, Facebook Adrian Negrescu

Economistul Adrian Negrescu spune că România nu își permite în acest moment o nouă creștere de taxe.

Adrian Negrescu avertizează că o noua creștere de taxe ar fi un fel de seppuku economic pentru România. Totodată, economistul a vorbit despre protestul de astăzi al sindicaliștilor din Educație, afirmând că revolta acestora este una justificată, dar subliniind că finanțarea solicitărilor lor este o mare problemă în actualul context economic.

"Protestele sindicale de astăzi sunt doar primele dintr-un calendar mai amplu de manifestații absolut justificate, sindicaliștii fiind pe bună dreptate nemulțumiți că li se taie din salarii, din drepturile pe care le-au câștigat în ultimii ani.

Am spus-o deja, dincolo de dreptul oamenilor de a protesta, avem o mare problema de finanțare a solicitărilor lor. Altfel spus, noi suntem în prezent într-un fel de acord de tip stand-by cu masuri mai ușoare, nu ca la criza precedentă în care FMI dicta tăieri ample de salarii. Suntem într-o austeritate ,,soft menita să reducă deficitul bugetar și să permită statului să se împrumute de pe piețele externe pentru a avea cu ce să plătească pensii și salarii.

Economistul Adrian Negrescu: Suntem într-o criza majoră, să nu uitam asta

Ne-am angajat în fața finanțatorilor străini că vom reduce acest deficit într-un calendar de 7 ani și, din păcate, alte soluții decât reducerea cheltuieilor statului nu mai exista. Da, reducerea evaziunii fiscale, o colectare mai bună vor aduce mai mulți bani la buget, însă într-un orizont de timp, nu imediat. Există semnale pozitive în acest sens de la MFP, însă nu ne putem baza exclusiv pe ele având în vedere că, de exemplu, în 2026 statul are de plătit 30 mld.euro în contul datoriei externe, cea mai mare sum[ de acest fel din istoria României.

În plus, o noua creștere de taxe ar fi că un fel de seppuku economic (sinucidere economică n.r.) pentru Romania. Mai mult chiar, dacă statul nu va strânge cureaua, soarta fondurilor europene ar fi în pericol și să nu uitam că peste 80% din investițiile din prezent se fac cu bani europeni. Suntem într-o criza majoră. Să nu uitam asta", a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

