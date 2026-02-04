SUA intră într-un an istoric: 2026, proclamat Anul celebrării și reafirmării spiritului american

Ambasada americană la București a transmis că Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric”.
Statele Unite ale Americii vor marca în 2026 un moment simbolic major din istoria lor. Președintele Donald Trump a proclamat oficial anul 2026 drept Anul celebrării și reafirmării, dedicat aniversării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, au transmis reprezentanții ambasadei SUA la București.
„Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric! Președintele Trump a proclamat anul 2026 drept Anul celebrării și reafirmării, marcând cea de-a 250-a aniversare a semnării Declarației de Independență, o sărbătoare a spiritului american”, au transmis reprezentanții ambasadei de la București.
Declarația de independență a Statelor Unite ale Americii este un document prin care coloniile din America de Nord s-au declarat independente de Regatul Unit. Documentul a fost ratificat de Congresul Continental în ziua de 4 iulie 1776.
Actul original semnat de delegații Congresului este expus în clădirea Arhivelor Naționale (National Archives) din capitala SUA, Washington.
