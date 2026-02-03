Patrimoniu asigurat obligatoriu, Muzeul Județean Buzău trage un semnal

Noua prevedere care obligă instituţiile de cultură să asigure bunurile de patrimoniu în cadrul unor evenimente în străinătate este de bun augur, deşi o hârtie niciodată nu poate să elimine total riscurile, consideră conducerea Muzeului Judeţean Buzău, care atrage atenţia totodată asupra faptului că valorile unor asigurări pot pune presiune pe bugetele unor muzee care "nici nu vor putea visa" la anumite expoziţii.

Ordonanță adoptată pentru protejarea patrimoniului cultural

În şedinţa de Guvern din data de 30 ianuarie 2026, a fost adoptată ordonanţa pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. Printre altele, documentul aduce clarificări referitoare la bunurile culturale mobile clasate care se exportă numai temporar şi numai pentru organizarea unor expoziţii în străinătate, pentru investigaţii ştiinţifice de laborator, restaurare, expertizare sau pentru utilizarea lor în cadrul unor proiecte culturale. Mai mult decât atât, bunurile de patrimoniu pot fi prezentate în cadrul unor evenimente, doar dacă sunt asigurate pentru toate riscurile.

Cum funcționa până acum sistemul de asigurare

"Muzeele care solicitau bunuri de patrimoniu pentru o expoziţie, pentru un proiect cultural de la un alt muzeu, ele erau cele care, în solicitare, realizau şi plata asigurărilor. Muzeul Judeţean Buzău are clasat un număr de 536 de bunuri, dintre care 461 în categoria Tezaur, 75 în categoria juridică Fond, şi am trimis în anul 2025 către minister încă 50 de dosare de clasare. Acum ştim bine că o hârtie niciodată nu poate să elimine riscurile totale în ceea ce priveşte bunurile de patrimoniu în momentul în care ele circulă între muzee, însă este foarte bine o astfel prevedere pentru că, practic, solicită expres existenţa unor astfel de contracte de asigurare. Riscurile sunt de mai multe feluri, în primul rând, riscuri fizice. În cazul în care bunurile sunt transportate cu un autovehicul, există riscul unui accident rutier care le poate distruge, manipulare defectuoasă a acestora, distrugeri care pot avea loc la muzeul gazdă, până la condiţii de mediu care nu sunt respectate întocmai şi care pot aduce alterare lucrărilor de artă. Adiacent acestor riscuri care ţin de manipulare şi transport sunt riscuri legate de furturi, de distrugeri intenţionate", a declarat, pentru AGERPRES, directorul Muzeului Judeţean Buzău, Daniel Costache.

Ţinând cont de valorile ridicate ale unor bunuri de patrimoniu, ar putea exista situaţii care să nu permită prezentarea unor piese în cadrul unor expoziţii. Valoarea asigurărilor pe care muzeele ar urma să le suporte ar pune o presiune însemnată pe bugetele proprii.

"Este evident că nu poţi să soliciţi bunuri pentru un proiect cultural sau pentru o expoziţie, bunuri ale căror valoare de asigurare, pune o presiune incredibilă pe bugetul instituţiei. Sunt instituţii muzeale care îşi permit să organizeze anume expoziţii sau care nici măcar nu pot visa. Spre exemplu, acesta este motivul pentru care nu cred că vreodată la Muzeul Judeţean vom vedea expuse lucrări la care valoare de asigurare se întinde pe sute de mii, milioane de euro. Niciodată nu o să putem noi să aducem astfel de expoziţii, dar sunt piese şi la Muzeul Judeţean care au valori foarte mari, ceea ce înseamnă valori de asigurare destul de importante, pe care alte instituţii le solicită, pentru că îşi permită să plătească asigurările", a mai precizat directorul instituţiei de cultură.

De asemenea, ordonanţa prevede că bunurile culturale mobile clasate în categoria Tezaur, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi exportate numai temporar pentru organizarea unor expoziţii în străinătate, pentru investigaţii ştiinţifice de laborator, restaurare, expertizare sau pentru utilizarea lor în cadrul unor proiecte culturale, pe bază de

contracte civile cu clauze specifice.