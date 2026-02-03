€ 5.0959
|
$ 4.2958
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.2958
 
DCNews Stiri Patrimoniu asigurat obligatoriu, Muzeul Județean Buzău trage un semnal
Data publicării: 11:32 03 Feb 2026

Patrimoniu asigurat obligatoriu, Muzeul Județean Buzău trage un semnal
Autor: Dana Mihai

muzeul-judetean-buzau muzeul-judetean-buzau

Conducerea Muzeului Județean Buzău salută noile reguli de asigurare a patrimoniului, dar avertizează că costurile pot face imposibile multe expoziții.

Noua prevedere care obligă instituţiile de cultură să asigure bunurile de patrimoniu în cadrul unor evenimente în străinătate este de bun augur, deşi o hârtie niciodată nu poate să elimine total riscurile, consideră conducerea Muzeului Judeţean Buzău, care atrage atenţia totodată asupra faptului că valorile unor asigurări pot pune presiune pe bugetele unor muzee care "nici nu vor putea visa" la anumite expoziţii.

Ordonanță adoptată pentru protejarea patrimoniului cultural

În şedinţa de Guvern din data de 30 ianuarie 2026, a fost adoptată ordonanţa pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. Printre altele, documentul aduce clarificări referitoare la bunurile culturale mobile clasate care se exportă numai temporar şi numai pentru organizarea unor expoziţii în străinătate, pentru investigaţii ştiinţifice de laborator, restaurare, expertizare sau pentru utilizarea lor în cadrul unor proiecte culturale. Mai mult decât atât, bunurile de patrimoniu pot fi prezentate în cadrul unor evenimente, doar dacă sunt asigurate pentru toate riscurile.

Cum funcționa până acum sistemul de asigurare

"Muzeele care solicitau bunuri de patrimoniu pentru o expoziţie, pentru un proiect cultural de la un alt muzeu, ele erau cele care, în solicitare, realizau şi plata asigurărilor. Muzeul Judeţean Buzău are clasat un număr de 536 de bunuri, dintre care 461 în categoria Tezaur, 75 în categoria juridică Fond, şi am trimis în anul 2025 către minister încă 50 de dosare de clasare. Acum ştim bine că o hârtie niciodată nu poate să elimine riscurile totale în ceea ce priveşte bunurile de patrimoniu în momentul în care ele circulă între muzee, însă este foarte bine o astfel prevedere pentru că, practic, solicită expres existenţa unor astfel de contracte de asigurare. Riscurile sunt de mai multe feluri, în primul rând, riscuri fizice. În cazul în care bunurile sunt transportate cu un autovehicul, există riscul unui accident rutier care le poate distruge, manipulare defectuoasă a acestora, distrugeri care pot avea loc la muzeul gazdă, până la condiţii de mediu care nu sunt respectate întocmai şi care pot aduce alterare lucrărilor de artă. Adiacent acestor riscuri care ţin de manipulare şi transport sunt riscuri legate de furturi, de distrugeri intenţionate", a declarat, pentru AGERPRES, directorul Muzeului Judeţean Buzău, Daniel Costache.

Ţinând cont de valorile ridicate ale unor bunuri de patrimoniu, ar putea exista situaţii care să nu permită prezentarea unor piese în cadrul unor expoziţii. Valoarea asigurărilor pe care muzeele ar urma să le suporte ar pune o presiune însemnată pe bugetele proprii.

Citește și: Jertfa lui Titu Maiorescu: De ce a renunțat la o carieră occidentală pentru a se întoarce în România. Ce putem învăța de la el astăzi / video

"Este evident că nu poţi să soliciţi bunuri pentru un proiect cultural sau pentru o expoziţie, bunuri ale căror valoare de asigurare, pune o presiune incredibilă pe bugetul instituţiei. Sunt instituţii muzeale care îşi permit să organizeze anume expoziţii sau care nici măcar nu pot visa. Spre exemplu, acesta este motivul pentru care nu cred că vreodată la Muzeul Judeţean vom vedea expuse lucrări la care valoare de asigurare se întinde pe sute de mii, milioane de euro. Niciodată nu o să putem noi să aducem astfel de expoziţii, dar sunt piese şi la Muzeul Judeţean care au valori foarte mari, ceea ce înseamnă valori de asigurare destul de importante, pe care alte instituţii le solicită, pentru că îşi permită să plătească asigurările", a mai precizat directorul instituţiei de cultură.

De asemenea, ordonanţa prevede că bunurile culturale mobile clasate în categoria Tezaur, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi exportate numai temporar pentru organizarea unor expoziţii în străinătate, pentru investigaţii ştiinţifice de laborator, restaurare, expertizare sau pentru utilizarea lor în cadrul unor proiecte culturale, pe bază de
contracte civile cu clauze specifice. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

patrimoniu cultural România
muzee din România
muzeul judetean buzau
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Ce pedeapsă a primit polonezul implicat într-un plan rusesc de asasinare a lui Zelenski
Publicat acum 24 minute
Gabriel Biriș: "Taxa Temu" nu alungă avioanele de la București
Publicat acum 28 minute
NASA amână revenirea pe Lună după o problemă majoră apărută în timpul „repetiției generale” Artemis II
Publicat acum 47 minute
Sorin Grindeanu, în Israel. Întrevedere cu Benjamin Netanyahu
Publicat acum 55 minute
Alimentele pe care trebuie să le mănânci pentru a avea rezultate la sală
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 41 minute
Horoscop 3 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 57 minute
Linkul pe care îți vine să dai click, dar e o mare capcană. Un SMS te poate face să pierzi banii în 10 secunde
Publicat acum 6 ore si 43 minute
China, nouă viziune asupra lumii. Mesajul președintelui Xi Jinping
Publicat acum 6 ore si 44 minute
Cum arată viitorul imobiliarelor în România. Ai de gând să-ți cumperi un astfel de apartament? Atenție la capcane!
Publicat acum 7 ore si 0 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, însurat în America
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close