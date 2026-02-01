€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Atac ”aleatoriu” șocant în Germania: Un migrant a tras o tânără de 18 ani în fața metroului. ”Te iau cu mine” a strigat înainte să moară amândoi
Data actualizării: 00:03 02 Feb 2026 | Data publicării: 19:20 01 Feb 2026

Atac ”aleatoriu” șocant în Germania: Un migrant a tras o tânără de 18 ani în fața metroului. ”Te iau cu mine” a strigat înainte să moară amândoi
Autor: Roxana Neagu

atac germania captură video Focus online

Un nou atac aleatoriu șochează Germania. O tânără de 18 ani a murit, după ce a fost trasă în fața metroului.

O tânără de 18 ani a fost ucisă într-un ”atac aleatoriu” după ce a fost târâtă pe o linie de tren de către un migrant sudanez, în fața pasagerilor îngroziți, notează SkyNews

Fatemah D., în vârstă de 18 ani, a fost apucată de Ariop A., în vârstă de 25 de ani, și trasă în fața unui metrou în mișcare, în Germania, care i-a lovit mortal pe amândoi. 

”Te iau cu mine”

Adolescenta aștepta pe peronul stației de metrou Wandsbek Markt, când străinul s-a aruncat brusc asupra ei, ulterior căzând împreună pe șine, în fața garniturii de tren. 

Cei doi au fost loviți de metrou, ambii fiind declarați morți la fața locului.

Martorii au spus că atacatorul mergea haotic pe peron înainte de atacul mortal. Un martor a declarat că migrantul i-ar fi spus victimei: „Te iau cu mine”. Nu există nicio indicație că bărbatul sudanez și adolecenta iraniană s-ar fi cunoscut. Poliția locală a declarat: „Conform informațiilor actuale, autoritățile de aplicare a legii nu au dovezi ale vreunei relații anterioare între persoanele implicate.” Martorii spun că efectiv a tras-o cu el pe șine, fără avertisment. 

Atacatorul, în Germania, printr-un program de primire umanitară

Migrantul fusese eliberat din arest cu doar câteva zile înainte de atac. El fusese arestat după ce a atacat mai mulți ofițeri de poliție cu o săptămână înainte. De altfel, se pare că atacatorul avea un istoric de infracțiuni agresive și violente. 

Poliția continuă să investigheze circumstanțele exacte ale crimei. Autoritățile locale au confirmat că bărbatul intrase în Germania la mijlocul anului 2024 printr-un program de primire umanitară. Se pare că deținea un permis de ședere valabil și locuia într-o locuință comunală în Hamburg.

Tânăra fugise de violența domestică

Tânăra de 18 ani locuia într-un adăpost pentru femei din zona Norderstedt din Schleswig-Holstein, a relatat European Conservative. Se pare că fugise de violența domestică.

În urma atacului mortal, echipa de intervenție a Crucii Roșii Germane s-a deplasat la fața locului pentru a oferi sprijin psihologic martorilor.

Cele două cadavre au fost scoase din gară în sicrie de lemn, poliția lucrând toată noaptea.

Atacul vine după o tragedie similară din Saxonia Inferioară, cu doar câteva luni în urmă. În august anul trecut, Liana K, în vârstă de 16 ani, din Ucraina, aștepta un tren în Friedland când Muhammad A, în vârstă de 31 de ani, solicitant de azil respins, ar fi împins-o pe adolescentă în fața unui tren de marfă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

atac mortal
migrant
tren
metrou
germania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 ore si 31 minute
Cât zahăr se află într-o doză de suc. Nutriționistul Mihaela Bilic, comparația care te va surprinde - VIDEO
Publicat acum 7 ore si 32 minute
Avocata ”Ada” Georgescu, impostoare sau mai mult de atât? PNL nu o recunoaște, deși i-a dat funcție de conducere
Publicat acum 7 ore si 42 minute
Șefii militari ai SUA și Israelului au discutat la Pentagon despre tensiunile cu Iranul - surse
Publicat acum 8 ore si 25 minute
Crin Antonescu îi atrage atenția lui Ilie Bolojan că nu e contabilul de la Palatul Victoria: Asta e drama PNL
Publicat acum 8 ore si 34 minute
Antreprenorii care au făcut imperii pot salva România intrând la guvernare - Planul lui Remus Borza, salvatorul Hidroelectrica
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 31 Ian 2026
El este Mariano Barbacid, speranța din Spania pentru întreaga lume: Tocmai a descoperit tratamentul pentru cancerul de pancreas
Publicat pe 31 Ian 2026
Horoscop 2-8 februarie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Publicat pe 31 Ian 2026
Orice ar face un ministru USR nu va fi dat afară. Bogdan Chirieac: Cine este, de fapt, Ilie Bolojan
Publicat pe 31 Ian 2026
Două autostrăzi din România, integrate în planurile NATO. Primim 4 miliarde pentru realizarea lor
Publicat acum 11 ore si 4 minute
După supergripa, un alt virus face ravagii în UK. ”Nu vă trimiteți copiii la școală”
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close