Atac ”aleatoriu” șocant în Germania: Un migrant a tras o tânără de 18 ani în fața metroului. ”Te iau cu mine” a strigat înainte să moară amândoi

O tânără de 18 ani a fost ucisă într-un ”atac aleatoriu” după ce a fost târâtă pe o linie de tren de către un migrant sudanez, în fața pasagerilor îngroziți, notează SkyNews.

Fatemah D., în vârstă de 18 ani, a fost apucată de Ariop A., în vârstă de 25 de ani, și trasă în fața unui metrou în mișcare, în Germania, care i-a lovit mortal pe amândoi.

”Te iau cu mine”

Adolescenta aștepta pe peronul stației de metrou Wandsbek Markt, când străinul s-a aruncat brusc asupra ei, ulterior căzând împreună pe șine, în fața garniturii de tren.

Cei doi au fost loviți de metrou, ambii fiind declarați morți la fața locului.

Martorii au spus că atacatorul mergea haotic pe peron înainte de atacul mortal. Un martor a declarat că migrantul i-ar fi spus victimei: „Te iau cu mine”. Nu există nicio indicație că bărbatul sudanez și adolecenta iraniană s-ar fi cunoscut. Poliția locală a declarat: „Conform informațiilor actuale, autoritățile de aplicare a legii nu au dovezi ale vreunei relații anterioare între persoanele implicate.” Martorii spun că efectiv a tras-o cu el pe șine, fără avertisment.

Atacatorul, în Germania, printr-un program de primire umanitară

Migrantul fusese eliberat din arest cu doar câteva zile înainte de atac. El fusese arestat după ce a atacat mai mulți ofițeri de poliție cu o săptămână înainte. De altfel, se pare că atacatorul avea un istoric de infracțiuni agresive și violente.

Poliția continuă să investigheze circumstanțele exacte ale crimei. Autoritățile locale au confirmat că bărbatul intrase în Germania la mijlocul anului 2024 printr-un program de primire umanitară. Se pare că deținea un permis de ședere valabil și locuia într-o locuință comunală în Hamburg.

Tânăra fugise de violența domestică

Tânăra de 18 ani locuia într-un adăpost pentru femei din zona Norderstedt din Schleswig-Holstein, a relatat European Conservative. Se pare că fugise de violența domestică.

În urma atacului mortal, echipa de intervenție a Crucii Roșii Germane s-a deplasat la fața locului pentru a oferi sprijin psihologic martorilor.

Cele două cadavre au fost scoase din gară în sicrie de lemn, poliția lucrând toată noaptea.

Atacul vine după o tragedie similară din Saxonia Inferioară, cu doar câteva luni în urmă. În august anul trecut, Liana K, în vârstă de 16 ani, din Ucraina, aștepta un tren în Friedland când Muhammad A, în vârstă de 31 de ani, solicitant de azil respins, ar fi împins-o pe adolescentă în fața unui tren de marfă.