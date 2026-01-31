Protest la Curtea de Argeș, oraș marcat de criza apei. George Simion, LIVE VIDEO. ”Să plece hoții, să vină patrioții”

Apă = viață- este mesajul transmis din Curtea de Argeș, unde protestatarii cer ”demisia” și ”să plece hoții, să vină patrioții”.

În Curtea de Argeș este o dublă criză a apei. Mai întâi, din noiembrie 2025, apa a fost declarată nepotabilă, ca acum că să fie confirmată și cu bacteria Clostridium perfringens. Sunt 50.000 de oameni care trăiesc, de trei luni, fără apă potabilă. Aceasta poate fi folosită în limite clare: nu poate fi folosită în niciun fel pentru nou născuți, nu poate fi folosită la gătit, băut sau spălat pe dinți. Mai nou, vineri, primăria a anunțat că ”analizele au arătat prezența bacteriei Clostridium perfringens în probele de apă brută, însă bacteria nu a fost detectată în rețeaua de distribuție, datorită tratamentelor aplicate”.

Apa din Curtea de Argeș a fost afectată golirea lacului de acumulare Vidraru. Aceasta ajunge la cetățeni tulbure.

