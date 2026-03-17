CAIR cere Guvernului consultări cu antreprenorii: România trebuie să schimbe modelul economic pentru a crește productivitatea
Data actualizării: 10:54 17 Mar 2026 | Data publicării: 10:46 17 Mar 2026

CAIR cere Guvernului consultări cu antreprenorii: România trebuie să schimbe modelul economic pentru a crește productivitatea
Autor: Alexandra Curtache

CAIR cere Guvernului consultări cu antreprenorii: România trebuie să schimbe modelul economic pentru a crește productivitatea

Confederația Antreprenorilor și Investitorilor din România (CAIR) avertizează că economia are nevoie să schimbe modelul de creștere pentru a deveni mai competitivă.

CAIR atrage atenția că principalele concluzii ale Studiului Economic 2026 realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) confirmă presiunile tot mai mari asupra competitivității României.

Semnalul transmis de raport este clar: România nu mai poate conta exclusiv pe modelul de creștere bazat pe recuperarea decalajelor și pe consum, iar viitorul depinde de politici publice și investiții orientate spre productivitate, inovare și valoare adăugată mai mare, se arată în comunicat.

Salariile cresc mai rapid decât productivitatea

Raportul OCDE evidențiază că dinamica salariilor a depășit ritmul creșterii productivității, ceea ce poate afecta competitivitatea companiilor românești. În plus, presiunile demografice și participarea redusă pe piața muncii limitează potențialul de dezvoltare economică.

CAIR subliniază că antreprenorii au un rol esențial în trecerea la un model economic bazat pe inovare și investiții, se arată în comunicat.

„OCDE confirmă una dintre marile provocări ale economiei românești: diferența dintre dinamica salariilor și cea a productivității. Pentru mediul de afaceri, soluția este clară: investiții în tehnologie, inovare și capital uman, dar și politici publice care să stimuleze competitivitatea și să extindă baza de forță de muncă activă.

CAIR cere Guvernului consultări cu antreprenorii români după concluziile studiului OCDE, care arată necesitatea schimbării modelului economic pentru a relansa productivitatea. Federațiile, patronatele și companiile reprezentate de CAIR sunt pregătite să contribuie activ la acest efort. Confederația noastră salută intenția OCDE de a transmite României invitația de aderare în luna iunie”, a declarat președintele Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România, dr. ing. Cristian Romeo Erbașu.

Citește și: România, tot mai aproape de OCDE: Când ar putea primi invitația de aderare

Priorități pentru viitor

CAIR recomandă extinderea participării pe piața muncii, modernizarea educației și formării profesionale, stimularea inovării și digitalizării, se mai arată în comunicat.

Recomandările formulate de OCDE și aderarea efectivă la organizație oferă un cadru important pentru consolidarea economiei românești și pentru tranziția către un model de dezvoltare bazat pe competitivitate, productivitate și valoare adăugată ridicată.

CAIR reunește membri din principalele sectoare economice ale României, incluzând construcții și materiale de construcții, turism și HoReCa, servicii financiar-contabile, energie regenerabilă, industrie și investiții, agricultură și industrie alimentară.

