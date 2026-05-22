O femeie de 33 de ani a murit după ce ar fi căzut de pe podul Canalului Dunăre-Marea Neagră

Tragedie în Medgidia. O femeie de 33 de ani a murit, vineri, după ce ar fi căzut de pe podul care traversează Canalul Dunăre-Marea Neagră, căzând pe sol, transmite Agerpres, citând Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

"Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o femeie, de 33 de ani. La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul victimei", se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Oamenii legii fac acum cercetări cu privire la împrejurările şi cauzele care au stat la baza celor petrecute. Nu este exclusă ipoteza sinuciderii.

"Recomandăm tratarea cu responsabilitate a acestor subiecte şi încurajăm persoanele care se confruntă cu dificultăţi emoţionale să solicite sprijin de specialitate sau să apeleze la persoane de încredere", au menţionat reprezentanţii IPJ.

Val de sinucideri în Constanța

Vineri dimineaţă, o altă femeie, de 95 de ani, care locuia singură, a murit după ce s-ar fi aruncat de la etajul trei al blocului din municipiul Constanţa.

Acestea sunt două noi cazuri de posibilă sinucidere după ce mai multe astfel de situaţii au fost înregistrate în judeţ în acest an.

Totodată, un bărbat a fost găsit, pe 19 mai, spânzurat şi în stare avansată de putrefacţie în incinta unei staţii de lucru a unui reprezentant de distribuţie electrică, în staţiunea Mamaia, în aceeaşi lună fiind găsită spânzurată în locuinţa sa din Valu lui Traian, o femeie.

Pe 17 martie, o femeie în jur de 60 de ani a murit după ce ar fi căzut de la etaj, dintr-un bloc din cartierul Tomis Nord al municipiului Constanţa, zi în care trupul unei adolescente de 15 ani care fusese dată dispărută, a fost recuperat de pompieri, din Canalul Dunăre Marea-Neagră, în zona ecluzei de la Agigea, şi în aceste cazuri existând indicii de sinucidere.

Pe 23 februarie, un bărbat de 37 de ani a murit după ce ar fi căzut de la etajul unui hotel din staţiunea Mamaia Nord, iar în aceeaşi lună, un bărbat de 78 de ani a murit după ce ar fi căzut de la etajul patru al unui bloc din municipiul Constanţa.

În dimineaţa zilei de 27 ianuarie, cadavrul unui bărbat, care ar fi căzut de la înălţime dintr-un bloc aflat în construcţie în Mamaia Nord, a fost găsit de un cetăţean care a alertat autorităţile.