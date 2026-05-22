€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Stiri O femeie de 33 de ani a murit după ce ar fi căzut de pe podul Canalului Dunăre-Marea Neagră
Data publicării: 22 Mai 2026

O femeie de 33 de ani a murit după ce ar fi căzut de pe podul Canalului Dunăre-Marea Neagră
Autor: Doinița Manic

imagine cu o mașină de poliție cu girofarul aprins Poliție. Sursa foto: Freepik
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

O femeie de 33 de ani a murit după ce ar fi căzut de pe podul Canalului Dunăre-Marea Neagră, la Medgidia.

Tragedie în Medgidia. O femeie de 33 de ani a murit, vineri, după ce ar fi căzut de pe podul care traversează Canalul Dunăre-Marea Neagră, căzând pe sol, transmite Agerpres, citând Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

"Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o femeie, de 33 de ani. La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul victimei", se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Oamenii legii fac acum cercetări cu privire la împrejurările şi cauzele care au stat la baza celor petrecute. Nu este exclusă ipoteza sinuciderii.

"Recomandăm tratarea cu responsabilitate a acestor subiecte şi încurajăm persoanele care se confruntă cu dificultăţi emoţionale să solicite sprijin de specialitate sau să apeleze la persoane de încredere", au menţionat reprezentanţii IPJ.

Val de sinucideri în Constanța

Vineri dimineaţă, o altă femeie, de 95 de ani, care locuia singură, a murit după ce s-ar fi aruncat de la etajul trei al blocului din municipiul Constanţa.

Acestea sunt două noi cazuri de posibilă sinucidere după ce mai multe astfel de situaţii au fost înregistrate în judeţ în acest an.

Totodată, un bărbat a fost găsit, pe 19 mai, spânzurat şi în stare avansată de putrefacţie în incinta unei staţii de lucru a unui reprezentant de distribuţie electrică, în staţiunea Mamaia, în aceeaşi lună fiind găsită spânzurată în locuinţa sa din Valu lui Traian, o femeie.

Pe 17 martie, o femeie în jur de 60 de ani a murit după ce ar fi căzut de la etaj, dintr-un bloc din cartierul Tomis Nord al municipiului Constanţa, zi în care trupul unei adolescente de 15 ani care fusese dată dispărută, a fost recuperat de pompieri, din Canalul Dunăre Marea-Neagră, în zona ecluzei de la Agigea, şi în aceste cazuri existând indicii de sinucidere.

Pe 23 februarie, un bărbat de 37 de ani a murit după ce ar fi căzut de la etajul unui hotel din staţiunea Mamaia Nord, iar în aceeaşi lună, un bărbat de 78 de ani a murit după ce ar fi căzut de la etajul patru al unui bloc din municipiul Constanţa.

În dimineaţa zilei de 27 ianuarie, cadavrul unui bărbat, care ar fi căzut de la înălţime dintr-un bloc aflat în construcţie în Mamaia Nord, a fost găsit de un cetăţean care a alertat autorităţile. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

medgidia
pod
tragedie
sinucideri
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Starea civilă din Polonia, obligată să înregistreze căsătoriile între persoane de acelaşi sex încheiate în străinătate
Publicat acum 13 minute
Victor Ponta, replică pentru Vlad Voiculescu după ce a scris "M**e PSD" pe Facebook
Publicat acum 13 minute
Noaptea Muzeelor 2026: Lista completă și programul la toate obiectivele din Capitală
Publicat acum 29 minute
Guvernul testează platforma SAFE pentru industria de apărare. Cum vor fi conectați contractorii europeni cu firmele din România
Publicat acum 31 minute
Cât de greu e să avem alegeri anticipate. Scenariul în care USR ar înghiți PNL
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 9 minute
Acord privind noua lege a salarizării, semnat de PNL, PSD, USR și UDMR. Ce se întâmplă cu salariile bugetarilor din 2027
Publicat acum 3 ore si 14 minute
Adrian Năstase, după ce Oana Țoiu a anunțat desecretizarea arhivelor MAE: "Ce lovitură dă, încă o dată, USR-ul"!
Publicat acum 6 ore si 45 minute
Prima reacție a lui Bolojan, după ce Comisia Europeană a tăiat drastic prognoza de creștere economică a României: "Era de așteptat"
Publicat acum 8 ore si 25 minute
O fetiță de 2 ani a murit după ce tatăl ei a uitat-o în mașină. Și-a dat seama ce a făcut abia când mama nu a găsit copilul la creșă
Publicat acum 9 ore si 37 minute
Horoscop 22 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close