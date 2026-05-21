Data publicării: 21 Mai 2026

Opt din 10 români sunt atenți cu banii, dar mai mult de jumătate iau decizii financiare pe moment - studiu
Autor: Tiberiu Vasile

Sursa foto: https://www.magnific.com/, @Vlad Ispas
Aproape opt din zece dintre români (78%) spun că îşi gestionează atent banii, însă mai mult de jumătate fac improvizaţii financiare pe moment, arată un studiu realizat pentru ING Bank România.

Pentru 1 din 4 români, lipsa de planificare financiară înseamnă un cost lunar de cel puţin 200 de lei. Conform sursei citate, între planificare şi realitate apare adesea improvizaţia financiară. Un studiu realizat de Frappe Digital pentru ING Bank arată că 62% dintre români sunt nevoiţi să facă periodic improvizaţii financiare. Mai mult, 20% se confruntă lunar cu astfel de situaţii şi chiar 15% spun că li se întâmplă de mai multe ori pe lună.

Ce înseamnă improvizaţia financiară

Ce înseamnă improvizaţiile financiare pentru respondenţi: 62% - folosirea economiilor în alte scopuri decât cele planificate; 48% - împrumutul familial pentru cheltuieli neaşteptate; 38% - amânarea plăţii unor facturi; 37% - transferurile urgente fără verificarea comisioanelor; 36% - schimbul valutar făcut la un cost dezavantajos.

De altfel, nivelul de rezilienţă financiară al românilor rămâne scăzut. Doar 1 din 5 respondenţi ar putea acoperi uşor o cheltuială neprevăzută de 2.500 de lei, în timp ce peste o treime ar trebui să se împrumute sau să apeleze la economii, iar 1 din 10 nu ar reuşi să o acopere.

Cercetarea identifică cele mai frecvente improvizaţii financiare cu care se confruntă românii şi arată că, dincolo de cheltuielile mari, planificarea se pierde adesea în deciziile recurente de zi cu zi: comisioane, schimburi valutare, asigurări sau servicii folosite în călătorii.

Potrivit sursei citate, improvizaţiile financiare nu înseamnă doar cheltuieli neprevăzute, ci generează un sentiment mai scăzut de control. Pentru 43% dintre respondenţi, cel mai deranjant este că trebuie să apeleze la economii sau împrumuturi. Alţi 26% spun că îi afectează faptul că ajung să plătească mai mult decât anticipaseră, iar 19% menţionează stresul şi sentimentul de pierdere a controlului. Totodată, un sfert dintre respondenţi nu poate estima deloc pierderea financiară.

Instrumentele care pot ajuta la o gestionare mai predictibilă a banilor sunt încă folosite limitat

"În acelaşi timp, instrumentele care pot ajuta la o gestionare mai predictibilă a banilor sunt încă folosite limitat. Doar 30% dintre respondenţi folosesc funcţii de economisire automatizată, în timp ce 33% ştiu că există, dar preferă să economisească manual, iar 19% nu sunt conştienţi de existenţa lor. Datele arată că beneficiile incluse într-un pachet de cont curent pot avea rol practic în bankingul de zi cu zi: reduc costurile punctuale şi ajută utilizatorii să păstreze mai uşor controlul asupra banilor. Prin noile Pachete de cont curent, ne propunem să reducem nevoia de improvizaţii financiare, aducând laolaltă beneficii relevante pentru aceste momente, astfel încât clienţii să aibă mai multă claritate şi predictibilitate în felul în care îşi gestionează banii", a declarat Roxana Petria, Head of Daily Banking Tribe ING Bank România, într-un comunicat.

Studiul a fost realizat în aprilie 2026, pe un eşantion de 1.051 de respondenţi, persoane cu vârsta între 18 şi 65 de ani, din mediul urban, utilizatori de produse bancare. Cercetarea este cantitativă, primară, de tip ad hoc, cu o eroare maximă de eşantionare de ą3,0%, la un nivel de încredere de 95%.

ING Bank România este parte a ING Group, instituţie financiară internaţională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 38 de milioane de clienţi individuali, companii sau instituţii din peste 40 de ţări, conform Agerpres.

