Încă o categorie scapă de E-Factura. Decizia votată astăzi de deputați

Utilizarea sistemului naţional RO e-Factura nu este obligatorie pentru agricultorii persoane fizice şi pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către institutele/centrele culturale ale altor state care activează pe teritoriul României în baza unor acorduri interguvernamentale, prevede un proiect de lege adoptat miercuri de deputaţi.

Camera Deputaţilor a adoptat, cu majoritate de voturi, proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.128/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi măsuri specifice pentru digitalizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.227/2015, în sensul instituirii formularului inteligent (e-DU) - Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precompletată cu informaţiile deţinute de ANAF privind veniturile înregistrate/disponibile în baza de date a instituţiei. Astfel, începând cu veniturile aferente anului 2025, contribuabilii care realizează venituri extrasalariale pentru care au obligaţia trimiterii declaraţiei unice la ANAF vor primi formularul declaraţiei unice precompletat cu date despre veniturile realizate şi impozitul pe venit datorat, baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi cu valoarea contribuţiilor datorate pentru anul de realizare a venitului. De asemenea, proiectul vizează completarea Legii nr.487/2002, în sensul instituirii posibilităţii organizării de centre pentru tratarea adicţiilor pentru diagnosticarea, tratarea şi reabilitarea persoanelor care suferă de dependenţe de substanţe psihoactive sau alte comportamente adictive, în cadrul spitalelor publice sau private.

Potrivit unui amendament, suporturile electronice care urmează să expire până la data de 31 martie 2027 şi al căror sold este mai mic de 10 lei, aferente măsurilor prevăzute de OUG nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia, aprobată prin Legea nr. 302/2023, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele aferente măsurilor prevăzute de art. XLVIII din OUG nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuiesc la solicitarea destinatarului final, adresată unităţii emitente a suportului electronic.

Agricultorii persoane fizice care aplică Regimul special pentru agricultori nu au obligaţia utilizării sistemului naţional RO e-Factura

Conform altui amendament, livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către o persoană fizică care nu se identifică în relaţia cu furnizorul/prestatorul prin niciun cod de identificare fiscală sau optează să se identifice prin codul numeric personal se consideră efectuate în relaţia B2C, cu excepţia situaţiei în care beneficiarii sunt înscrişi în Registrul RO e-Factura opţional. Dacă beneficiarul, persoană fizică, nu se identifică prin niciun cod de identificare fiscală, facturile se emit utilizând un cod format din 13 cifre de zero în locul codului de identificare fiscală al beneficiarului.

"Utilizarea sistemului naţional RO e-Factura nu este obligatorie pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către institutele/centrele culturale ale altor state care activează pe teritoriul României în baza unor acorduri interguvernamentale", prevede un alt amendament.

"Operatorii economici - persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care livrează bunuri/prestează servicii către persoanele prevăzute la alin. (1) nu au obligaţia transmiterii facturilor emise către acestea prin sistemul naţional RO e-Factura, cu excepţia situaţiei în care beneficiarii sunt înscrişi în Registrul RO e-Factura opţional", potrivit unui alt amendament. Articolul 226 se referă la tratamentul fiscal al categoriilor de venituri din activităţi independente impozabile în România obţinute de persoane fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.

Agricultorii persoane fizice care aplică Regimul special pentru agricultori prevăzut la art. 3151 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu au obligaţia utilizării sistemului naţional RO e-Factura. Exceptarea agricultorilor persoane fizice de la utilizarea sistemului RO e-Factura, întrucât aceştia utilizează carnete de comercializare, ale căror file conţin informaţiile obligatorii din factură şi, prin urmare, sunt considerate facturi, asigurându-se trasabilitatea operaţiunilor desfăşurate, prevede un alt amendament.

România rurală o să devină "un spaţiu al oportunităţilor"

Procedura privind organizarea şi înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura opţional, Registrului RO e-Factura executări silite şi Registrului RO e-Factura obligatoriu se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Registrul RO e-Factura opţional şi Registrul RO e-Factura obligatoriu sunt publice şi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit proiectului care a fost adoptat anterior de Senat.

Deputatul PSD Ionel Ciunt s-a arătat convins că eliminarea obligaţiei de a utiliza sistemul Ro e-Factura pentru agricultorii persoane fizice înseamnă un sprijin real pentru aceştia. "Cu siguranţă, acest proiect de lege va contribui la ceea ce înseamnă ca România rurală să devină un spaţiu al oportunităţilor", a punctat deputatul.

Şi grupul parlamentar al PNL a susţinut acest demers, a precizat deputatul Adrian Cozma. "Credem în continuare că trebuie să sprijinim fermierii, mai ales acele gospodării de subzistenţă. "E clar că aceştia nu au timp să facă documente, ci să muncească, până la urmă. Trebuie să încurajăm satul românesc, munca", a spus el, conform Agerpres.

