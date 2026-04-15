DCNews Stiri Începerea implementării proiectului „Sistemul Informatic Integrat al Administrației Fondului pentru Mediu"
Data publicării: 15 Apr 2026

Începerea implementării proiectului „Sistemul Informatic Integrat al Administrației Fondului pentru Mediu"
Autor: Anca Murgoci

Administrația Fondului pentru Mediu, în calitate de Beneficiar, anunță începerea, la data de 15 aprilie 2026, a implementării proiectului „Sistemul Informatic Integrat al Administrației Fondului pentru Mediu", cod SMIS 351671. 

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021—2027 (PCIDIF), Prioritatea 2 — Digitalizare în administrația publică centrală și mediul de afaceri, Acțiunea 2.2 — E-guvernarea și digitalizarea în beneficiul cetățenilor.

Obiectivul general al proiectului „Sistemul Informatic Integrat al Administrației Fondului pentru Mediu" este realizarea unei transformări digitale fundamentale a Administrației Fondului pentru Mediu, prin dezvoltarea și implementarea unei platforme software centralizate, modulare, scalabile și interoperabile, susținută de o infrastructură IT rezilientă și securizată. Inițiativa urmărește eficientizarea, transparentizarea și optimizarea tuturor operațiunilor interne și externe ale instituției — de la administrarea contribuțiilor și colectarea veniturilor de mediu, până la gestionarea programelor de finanțare, controlul fiscal, monitorizarea proiectelor și comunicarea cu cetățenii și beneficiarii. 

Prin implementarea proiectului, AFM își propune să își consolideze rolul de instituție publică modernă, orientată către cetățean, capabilă să răspundă proactiv provocărilor de mediu și cerințelor societății digitale, în conformitate cu obiectivele Agendei Digitale a României, ale Uniunii Europene și cu principiile guvernării deschise.

Proiectul „Sistemul Informatic Integrat al Administrației Fondului pentru Mediu" își propune atingerea a 9 obiective specifice:

OS1 — Digitalizarea completă a proceselor de finanțare pentru Direcția Generală Proiecte (DGP);
OS2 — Optimizarea proceselor de administrare fiscală prin digitalizarea activităților Direcției Generale de Administrare Fiscală (DGAF);
OS3 — Consolidarea capacității de suport decizional și analiză de date (Business Intelligence);
OS4 — Modernizarea accesului la informații și funcționalități prin aplicație mobilă;
OS5 — Optimizarea controlului și inspecției fiscale prin analiză de risc bazată pe inteligență artificială;
OS6 — Digitalizarea end-to-end a interacțiunilor cu beneficiarii și contribuabilii;
OS7 — Asigurarea unei infrastructuri IT robuste, scalabile și sigure;
OS8 — Eficientizarea gestiunii resurselor umane și suportului intern;
OS9 — Asigurarea accesibilității universale și incluziunii digitale (conform standardelor WCAG 2.1).
Indicatorii oficiali asumați prin Cererea de Finanțare sunt:

Indicator de realizare RCO14: instituții publice care beneficiază de sprijin pentru a dezvolta servicii, produse și procese digitale — țintă 1 instituție publică;
Indicator de rezultat RCR11: utilizatori de servicii, produse și procese digitale publice noi și optimizate — țintă totală 191.291 utilizatori/an (148.566 în regiunile mai puțin dezvoltate și 42.725 în regiunea mai dezvoltată);
Indicator suplimentar de realizare: numărul de servicii electronice publice realizate și/sau îmbunătățite prin proiect — țintă 2 servicii electronice publice.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de  97.968.008,68 de lei.


Proiectul se implementează pe o durată de aproximativ 25 de luni, cu data începerii 15 aprilie 2026 și data finalizării 31 mai 2028.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

