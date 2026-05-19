Dialog uluitor la 112 între mama victimei lui Emil Gânj şi dispeceri. Întrebări generale şi un "Du-te scoate-o afar dacă arde casa, cum s-o lași în casă?"

Dialogul este uluitor. Chiar dacă din discuţie se poate înţelege disperarea femeii, atât operatorul 112, cât şi cei din Dispeceratul Poliţiei insistă cu mai multe întrebări generale, despre vârsta victimei, despre locaţie şi nu numai.

Iată dialogul dintre mama victimei şi cei doi operatori, făcut public de Tribunalul Mureş.

Operator 112: 112, ce urgență aveți? Bună ziua!

Mama victimei: Trimiteți, trimiteți repede poliția că o venit Gânj în casă peste noi, (neinteligibil), fata, cred c-o omorât-o.

Operator 112: Unde?

Mama victimei: (concomitent) Miheșu de Câmpie. Da! O venit cu securea, tăt mi-o spart geamurile, ușa.

"Gânj Emil, dar cine-i ăsta?"

Operator 112: Cine-o venit? Cine-o venit?

Mama victimei: Gânj Emil, Gânj Emil.

Operator 112: Gânj Emil, dar cine-i ăsta?

Mama victimei: Îi ăla ce o ținut-o pe Anda răpită.

Operator 112: No, bun! Și cum se numește fata?

Mama victimei: Gyurca Anda Maria, trimiteți repede poliția!

Operator 112: Anda câți ani are?

Mama victimei: 23, trimiteți repede poliția, doamnă! Vă rog!

Operator 112: Trimitem poliția, vă dau acuma legătura cu poliția, dar trebuie să știu să vă trimit și ambulanța acolo. Ce s-a întâmplat cu fata?

Mama victimei? Trimiteți (neinteligibil).

Operator 112: Ce s-a întâmplat cu fata?

Mama victimei: (neinteligibil)

Operator 112: Vorbiți la poliție, vorbiți la poliție!

"Du-te scoate-o afar dacă arde casa, cum s-o lași în casă?"

Dispecerul poliției: Da, poliția, ce urgență aveți? Alo!

Mama victimei: O venit Gânj Emil, o venit Gânj Emil și o intrat în casă peste Anda.

Dispecerul poliției: Gânj fiind cine? Gânj fiind cine?

Mama victimei: (vorbește cu o persoană din apropiere: Iar o dat foc?) Iar o dat foc la casă! Anda, fata! Anda!

Dispecerul poliției: Anda, am înțeles. Dar ea locuiește cu dumneavoastră, fata?

Mama victimei: Da! Iar o dat foc în casă! Iar o dat foc…

Dispecerul poliției: Am înțeles. (…)

Mama victimei:Da, da!

Dispecerul poliției: Cine… Omu ăsta unde-i acuma, Gânj Emil ăsta?

Mama victimei: O dat foc în casă și cred că fata-i omorâtă în casă, trimiteți repede poliția!

Dispecerul poliției: Trimitem repede… (concomitent) ….”

Mama victimei: (concomitent) Da, da, da, arde casa și tre să…

Dispecerul poliției: Alo! Starea fetei care-i? Unde-i fata?

Mama victimei: Cred că fata o omorât-o în casă.

Dispecerul poliției: Cum crezi c-o omorât-o în casă?

Mama victimei: O omorât-o în casă că n-o mai ieșit din dulap!

Dispecerul poliției: N-o ieșit din dulap… D-apăi, bun, și du-te, du-te scoate-o afar dacă arde casa, cum s-o lași în casă? Că nu înțeleg. Nu se poate (concomitent)

Mama victimei: (conomitent) Dar nu pot să intru!

Dispecerul poliției: Și ce nu poți intra?

Mama victimei: Nu pot să intru, că arde casa! Acuma o ajuns poliția, să vie pompierii, cred că fata-i moartă în casă, (concomitent) o omorât-o…

Dispecerul poliției: (concomitent) O ajuns poliția deja?

Mama victimei: Da, da, da, da, da, da, pompierii n-o ajuns.

Dispecerul poliției: Pompierii și ei acuma îs pe drum, dar spuneți-le la colegi să, ăă, dacă pot s-o scoată… Ăăă, el unde-i, omu ăsta? Gânj Emil ăsta…

Mama victimei: O fugit!

Dispecerul poliției: O fugit Gânj?

Mama victimei: O fugit! Da… (…)

La scurt timp după incident, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Mureş a anunţat darea în urmărire a lui Emil Gânj, fiind mobilizate forţe impresionante, inclusiv elicoptere şi câini de urmă.

Familia victimei a susţinut că, în luna februarie 2025, tânăra pe care Gânj a ucis-o câteva luni mai târziu ar fi fost răpită de acesta. Şi la acest incident, Emil Gânj, fost iubit al fetei, a incendiat casa victimei.

Pe 15 iulie 05, la câteva zile de la uciderea tinerei, Tribunalul Mureş a dispus emiterea unui mandat de arestare preventivă pe numele fugarului Emil Gânj, cercetat pentru omor calificat şi distrugere.

Deşi au fost mobilizate resurse importante, iar fotografia sa afişată în locuri vizibile, inclusiv pe ecranele publicitare din Târgu Mureş, fugarul încă nu a fost găsit, conform Agerpres.

Pe lângă condamnarea la închisoare pe viaţă, Emil Gânj a fost condamnat şi plata unor daune în valoare de 500.000 euro familiei victimei. Decizia Tribunalului Mureş nu este definitivă.