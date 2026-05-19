DCNews Stiri SUA au suspendat un atac asupra Iranului programat pentru astăzi. Trump: „Negocierile sunt serioase"
Data publicării: 19 Mai 2026

SUA au suspendat un atac asupra Iranului programat pentru astăzi. Trump: „Negocierile sunt serioase”
Autor: Tiberiu Vasile

Imagine cu războiul din Iran si Donald Trump Imagine cu războiul din Iran si Donald Trump. Imagine realizata cu AI
Președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite au suspendat un atac programat asupra Iranului, susținând că au loc „negocieri serioase”.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că a renunţat la un atac împotriva Iranului prevăzut marţi, ca răspuns la solicitarea unor lideri ai ţărilor din Golf, şi a afirmat că au loc "negocieri serioase", transmite AFP.

Liderul de la Casa Albă a adăugat, într-un mesaj pe reţeaua sa Truth Social, că Statele Unite sunt pregătite, totuşi, să lanseze un "atac total şi pe scară largă împotriva Iranului în orice moment, dacă nu se va găsi un acord acceptabil" cu Teheranul.

El a precizat că cererea de suspendare a operaţiunii militare a venit din partea liderilor Qatarului, Arabiei Saudite şi Emiratelor Arabe Unite care, după cum s-a exprimat, consideră că un acord este posibil.

Iranul nu se poate dota cu arme nucleare

Acordul în cauză trebuie să garanteze că Iranul nu se dotează cu arme nucleare, a scris Donald Trump care, însă, nu a oferit alte detalii.

"Pentru Iran, timpul se scurge, şi ar fi bine să acţioneze rapid, altfel nu va mai rămâne nimic din ei", a ameninţat preşedintele american duminică tot pe Truth Social.

Teheranul a indicat luni că a răspuns unei noi propuneri a Statelor Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu care a început pe 28 februarie.

Un armistiţiu fragil a intrat în vigoare pe 8 aprilie, însă, conform ultimelor ştiri, poziţiile celor două părţi rămân foarte îndepărtate.

Potrivit agenţiei iraniene Fars, Washingtonul a prezentat o listă de cinci puncte în care a cerut mai ales ca Iranul să nu păstreze decât o singură instalaţie nucleară şi să îşi transfere în Statele Unite întregul stoc de uraniu înalt îmbogăţit, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: China nu va trimite arme Iranului și susține redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Ce au discutat Donald Trump și Xi Jinping
 

