Unirea Slobozia, FC Bihor și Steaua, decizie a Federației Române de Fotbal

Următoarele cluburi au primit licență pentru participarea la Campionatul Național Liga I, sezonul 2026-2027, ca urmare a constatării îndeplinirii cerințelor minime stabilite în Regulamentul național de licențiere a cluburilor și de sustenabilitate financiară, ediția 2025: Asociația Club Sportiv FC Corvinul Hunedoara 1921, Asociația Club Sportiv Sepsi OSK din Sfântu Gheorghe, Asociația Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș, Asociația Clubul Sportiv Petrolul 52, Asociația Clubul Sportiv Suporter Club Oțelul Galați, Asociația Fotbal Club Botoșani, Asociația Fotbal Club Chindia Târgoviște, Asociația Fotbal Club Hermannstadt, Asociația Fotbal Club UTA Arad, Asociația Futball Klub Csikszereda, Asociația Sportivă Fotbal Club Universitatea Cluj, FCV Farul Constanța SA, Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA, Fotbal Club Metaloglobus București SA, Fotbal Club Rapid 1923 SA, Fotbal Club Voluntari SA, SC Dinamo 1948 SA, SC Fotbal Club FCSB SA, U Craiova 1948 Club Sportiv SA.

Referitor la procesul de licențiere în cazul cluburilor solicitante de licență de participare la Campionatul Național Liga I, pentru sezonul 2026-2027, Administrația de licențiere face următoarele precizări: Comisia pentru acordarea licenței cluburilor a pronunțat hotărârile în data de 7 mai 2026. Conform RNCL&SF, ediția 2025, cluburile au putut face apel până la data de 11 mai 2026. Comisia de Apel a pronunțat hotărârile în data de 18 mai 2026, a precizat FRF.

Marți 19 mai, cu începere de la ora 12:00, sediul FRF va găzdui tragerea la sorți pentru ordinea disputării jocurilor de baraj pentru menținerea/promovarea în Superligă. Duelurile vor fi FC Voluntari - FC Hermannstadt, respectiv Chindia Târgoviște - Farul Constanța.

Barajul se va disputa în dublă manșă, în 23 și 31 mai. Programul poate suferi modificări în funcție de opțiunile deținătorilor de drepturi, precizează FRF, potrivit Agerpres.



