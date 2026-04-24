DCNews Sport Gest neașteptat în semifinalele Cupei României, Dinamo București - Universitatea Craiova, făcut de antrenorul Filipe Coelho
Data actualizării: 08:37 24 Apr 2026 | Data publicării: 08:35 24 Apr 2026

Gest neașteptat în semifinalele Cupei României, Dinamo București - Universitatea Craiova, făcut de antrenorul Filipe Coelho
Autor: Andrei Itu

Victorie mare pentru Universitatea Craiova în Conference League cu FSV Mainz Foto Agerpres / CS Universitatea Craiova

Universitatea Craiova s-a calificat în finala Cupei României la fotbal, după ce a învins-o pe Dinamo Bucureşti cu scorul de 4-1, la loviturile de departajare, joi seara, pe Arena Naţională. Antrenorul Filipe Coelho a făcut un gest remarcabil la finalul partidei.

A doua semifinală a Cupei României s-a disputat între Dinamo București și CS Universitatea Craiova. Scorul a fost egal la finalul celor 90 de minute regulamentare (0-0) şi al prelungirilor (1-1), prin urmare partida s-a decis la loviturile de departajare, unde s-a impus Universitatea Craiova, scor 4-1.

Fundaşul togolez Kennedy Boateng, în minutul 105, a deschis scorul pentru Dinamo, în urma unui corner executat de Danny Armstrong, însp Universitatea a smuls egalul prin Adrian Rus, în minutul 119, din recentrarea lui Carlos Mora, la o minge aruncată în careu de Anzor Mekvabişvili.

Dinamo București - Universitatea Craiova, decis la punctul cu var după prelungiri

La loviturile de departajare, Universitatea a transformat prin Assad Al Hamlawi, Adrian Rus, Carlos Mora şi Samuel Teles, iar portarul Laurenţiu Popescu a apărat şuturile lui Daniel Armstrong şi Gheorghi Milanov. Pentru Dinamo a înscris Alexandru Pop. În faţa a 20.585 fani, cele două echipe au jucat la siguranţă şi şi-au creat puţine ocazii de gol.

Gestul lui FIlipe Coelho, după Dinamo - Universitatea Craiova

După meci, Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, a făcut un gest neașteptat. Tehnicianul a mers la intrarea pe tunelul care duce spre vestiare și i-a așteptat pe fotbaliștii triști ai lui Dinamo București. FIlipe Coelho i-a salutat și îmbrățișat pe fiecare jucător al lui Dinamo, cu scopul de a-i consola, scrie GSP.ro.

Totodată, imediat după golul decisiv înscris de Telles de la punctul cu var în Dinamo - Universitatea Craiova, antrenorul portughez s-a dus la omologul lui, Zeljko Kopic, cu scoăul de a-l saluta și îmbrățișa.

Cine va juca în finala Cupei României

În finala care se va disputa pe 13 mai, la Sibiu, Universitatea Craiova o va înfrunta pe Universitatea Cluj, care a avut şi ea nevoie de lovituri de departajare pentru a o învinge pe FC Argeş, în prima semifinală, marţi, la Mioveni, cu 5-4, după ce scorul a fost egal, 1-1, atât la finalul celor 90 de minute regulamentare, cât şi după prelungiri. Universitatea Craiova a câştigat ultima oară Cupa României în 2021, Universitatea Cluj în 1965.

