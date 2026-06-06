Victorie uriașă în finala Roland Garros 2026 pentru rusoaica de 19 ani Mira Andreeva. Rezultat final contra polonezei Maja Chwalinska

Mira Andreeva a câștigat finala Roland Garros 2026. La doar 19 ani împliniți pe 29 aprilie, Mira Andreeva a devenit a treia cea mai tânără campioană de Grand Slam din acest secol, după Maria Sharapova la Wimbledon, în 2004 și Emma Răducanu la US Open, în 2021.

De asemenea, pentru rusoaică acesta este al şaselea său titlu în circuitul profesionist, primul (WTA 250) fiind obţinut la Iaşi, în anul 2024. Apoi, Mira Andreeva a mai câştigat titluri la Indian Wells şi Dubai în 2025 şi în 2026 la Adelaide şi Linz.

FOTO - Mira Andreeva, învingătoare la Roland Garros 2026

În drumul către finala de la Roland Garros 2026, Mirra Andreeva le-a învins pe Fiona Ferro (181 WTA), Marina Bassols (175 WTA), Marie Bouzkova (28 WTA), Jil Teichmann (170 WTA), Sorana Cîrstea (18 WTA) și Marta Kostyuk (15 WTA). De menționat este că a pierdut un singur set, în turul doi.

Sorana Cîrstea și-a dorit ca Mirra Andreeva să câștige Roland Garros 2026



”Mi-aș dori ca Mirra Andreeva să câștige. Este o fată extraordinară și cred că joacă cel mai bun tenis pe zgură. Am simțit-o extrem de solidă.

Nimeni nu este de nebătut, mai ales la nivelul acesta, dar clar a fost jucătoarea mai bună. Condițiile au fost lente, nu am reușit să mă adaptez. M-a dominat și clar a fost jucătoarea mai bună”, spunea Sorana Cîrstea, după meciul pierdut cu Mira Andreeva.