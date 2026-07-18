Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Sport Universitatea Craiova defilează în Liga 1. Victorie la scor cu UTA Arad

Universitatea Craiova defilează în Liga 1. Victorie la scor cu UTA Arad

Autor: Bogdan Bolojan
Data publicării: 18 Iul 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
Victorie mare pentru Universitatea Craiova în Conference League cu FSV Mainz
Foto Agerpres / CS Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a debutat în noul sezon al Superligii cu o victorie categorică. Campioana României s-a impus sâmbătă seara, pe stadionul „Ion Oblemenco”, cu 4-0 în fața formației UTA Arad, după un meci în care diferența s-a făcut în repriza secundă.

Succesul le aduce oltenilor primele trei puncte ale sezonului și poziția de lider al clasamentului după prima etapă.

Deși pornea cu prima șansă, Universitatea Craiova nu a avut un meci ușor în primele 45 de minute. UTA Arad a oferit o replică solidă și a creat la rândul său faze periculoase.

Prima mare ocazie le-a aparținut gazdelor, în minutul 13, când portarul Gorcea a intervenit excelent la încercările lui Nsimba și Mekvabishvili. Arădenii au răspuns în minutul 29, prin Abdallah, al cărui lob a trecut periculos spre poarta apărată de Sava.

Până la pauză, Samuel Teles a trimis peste poartă, iar Tzionis a ratat și el o șansă importantă în minutele de prelungire ale primei reprize. Astfel, cele două echipe au intrat la vestiare cu tabela neschimbată.

Campioana a făcut spectacol după pauză

Universitatea Craiova a schimbat ritmul jocului în repriza secundă și a deschis scorul în minutul 62. Baiaram a găsit excelent culoarul pentru Samuel Teles, iar mijlocașul portughez a înscris cu un șut spectaculos din afara careului.

Oltenii au continuat să domine partida și au fost aproape de al doilea gol în minutul 67, atunci când Cicâldău a lovit bara.

Presiunea gazdelor a crescut pe final, iar UTA nu a mai reușit să reziste.

Final de meci fără emoții pentru olteni

În minutul 86, Carlos Mora a pătruns în careu și i-a oferit o pasă perfectă lui Ștefan Baiaram, care a finalizat elegant pentru 2-0.

Același Mora a fost decisiv și trei minute mai târziu, când l-a servit excelent pe Elisor, autorul golului de 3-0.

Scorul final a fost stabilit în minutul 90+2, după un autogol al lui Alomerovic. Fundașul arădenilor a încercat o pasă simplă spre propriul portar, însă mingea a ajuns în plasă și a închis tabela la 4-0.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

u' craiova
liga 1
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Sport
Citește mai multe din Sport
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close