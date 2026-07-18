Universitatea Craiova defilează în Liga 1. Victorie la scor cu UTA Arad

Foto Agerpres / CS Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a debutat în noul sezon al Superligii cu o victorie categorică. Campioana României s-a impus sâmbătă seara, pe stadionul „Ion Oblemenco”, cu 4-0 în fața formației UTA Arad, după un meci în care diferența s-a făcut în repriza secundă.

Succesul le aduce oltenilor primele trei puncte ale sezonului și poziția de lider al clasamentului după prima etapă.

Deși pornea cu prima șansă, Universitatea Craiova nu a avut un meci ușor în primele 45 de minute. UTA Arad a oferit o replică solidă și a creat la rândul său faze periculoase.

Prima mare ocazie le-a aparținut gazdelor, în minutul 13, când portarul Gorcea a intervenit excelent la încercările lui Nsimba și Mekvabishvili. Arădenii au răspuns în minutul 29, prin Abdallah, al cărui lob a trecut periculos spre poarta apărată de Sava.

Până la pauză, Samuel Teles a trimis peste poartă, iar Tzionis a ratat și el o șansă importantă în minutele de prelungire ale primei reprize. Astfel, cele două echipe au intrat la vestiare cu tabela neschimbată.

Campioana a făcut spectacol după pauză

Universitatea Craiova a schimbat ritmul jocului în repriza secundă și a deschis scorul în minutul 62. Baiaram a găsit excelent culoarul pentru Samuel Teles, iar mijlocașul portughez a înscris cu un șut spectaculos din afara careului.

Oltenii au continuat să domine partida și au fost aproape de al doilea gol în minutul 67, atunci când Cicâldău a lovit bara.

Presiunea gazdelor a crescut pe final, iar UTA nu a mai reușit să reziste.

Final de meci fără emoții pentru olteni

În minutul 86, Carlos Mora a pătruns în careu și i-a oferit o pasă perfectă lui Ștefan Baiaram, care a finalizat elegant pentru 2-0.

Același Mora a fost decisiv și trei minute mai târziu, când l-a servit excelent pe Elisor, autorul golului de 3-0.

Scorul final a fost stabilit în minutul 90+2, după un autogol al lui Alomerovic. Fundașul arădenilor a încercat o pasă simplă spre propriul portar, însă mingea a ajuns în plasă și a închis tabela la 4-0.