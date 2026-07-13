ATP: Jannik Sinner și-a consolidat poziția de lider în clasamentul

Jannik Sinner

Jannik Sinner și-a consolidat poziția de lider în clasamentul mondial al jucătorilor profesioniști (ATP), publicat luni, după ce a câștigat al doilea său titlu consecutiv la Wimbledon.

Sinner are acum un avans de aproape 5.000 de puncte față de următorul clasat, germanul Alexander Zverev, nimeni altul decât finalistul de duminică de la Londra, care a urcat un loc în absența spaniolului Carlos Alcaraz, care completează podiumul. Zverev are 320 de puncte în plus față de iberic.

Doar doi jucători din top 10 mondial nu și-au schimbat pozițiile față de acum două săptămâni, canadianul Felix Auger-Aliassime menținându-se pe patru.

Italianul Flavio Cobolli, campionul de anul trecut de la București și finalist luna trecută la Roland Garros, a urcat un loc și se află pe 9, cea mai bună clasare din carieră.

Cezar Crețu rămâne cel mai bine clasat român la simplu, pe 268, urcând patru locuri față de ierarhia precedentă.

La dublu, Bogdan Pavel este în continuare cel mai bine clasat reprezentant al țării noastre, pe 133, mai jos cu patru locuri ca acum două săptămâni, potrivit Agerpres.

Clasamentul ATP la simplu

1 (1). Jannik Sinner (Italia) 13.450 puncte

2 (3). Alexander Zverev (Germania) 8.480

3 (2). Carlos Alcaraz (Spania) 8.160

4 (4). Felix Auger-Aliassime (Canada) 4.740

5 (6). Alex de Minaur (Australia) 4.110

6 (5). Ben Shelton (SUA) 3.770

7 (8). Novak Djokovic (Serbia) 3.760

8 (9). Daniil Medvedev (Rusia) 3.670

9 (10). Flavio Cobolli (Italia) 3.460

10 (7). Taylor Fritz (SUA) 3.365

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268 (272). Cezar Crețu 211

282 (278). Filip Cristian Jianu 197

391 (358). Radu Mihai Papoe 128

404 (411). Ștefan Paloși 122

434 (394). Adrian Boitan 108

532 (516). Sebastian Gima 80

670 (673). Ștefan Adrian Andreescu 52

691 (659). Gabriel Ghețu 48

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Clasamentul ATP la dublu

1 (1). Harri Heliovaara (Finlanda) 9.960 puncte

1 (1). Henry Patten (Marea Britanie) 9.960

3 (3). Horacio Zeballos (Argentina) 7.400

4 (4). Marcel Granollers (Spania) 7.310

5 (5). Neal Skupski (Marea Britanie) 7.140

6 (8). Andrea Vavassori (Italia) 5.500

7 (9). Simone Bolelli (Italia) 5.200

8 (10). Marcelo Arevalo (El Salvador) 5.050

9 (11). Mate Pavic (Croația) 5.050

10 (12). Kevin Krawietz (Germania) 4.920

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133 (129). Bogdan Pavel 675

137 (132). Alexandru Jecan 660

166 (171). Victor Cornea 490

431 (423). Alexandru Cristian Dumitru 134 (Claudia Calotă)





