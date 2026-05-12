€ 5.2103
|
$ 4.4352
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2103
|
$ 4.4352
 
DCNews Sport Tenis Sorana Cîrstea, de neoprit la Roma
Data publicării: 12 Mai 2026

Sorana Cîrstea, de neoprit la Roma
Autor: Crişan Andreescu

Sorana Cîrstea, de neoprit la Roma FOTO: Agerpres / Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea s-a calificat în, semifinalele turneului WTA de la Roma.

Sorana Cîrstea s-a calificat, marțin  în semifinalele WTA 1000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.228.080 de euro. Sorana a trecut de Jelena Ostapenko, fostă campioană de Grand Slam, scor 6-1, 7-6(0).

Pentru calificarea în semifinale Sorana Cîrstea va primi un premiu în valoare de €289.115 și 390 de puncte în ierarhia WTA de simplu. 

În cazul în care va ajunge în finală, premiul româncei va crește la 549.335, iar dacă va câștiga turneul va încasa nu mai puțin de 1.055.285 euro.

Sorana Cîrstea a ajuns pe locul 21 mondial.

În semifinalele turneului, Sorana Cîrstea va întâlni câștigătoarea sfertului disputat între Coco Gauff și Mirra Andreeva.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Avocatul Poporului contestă la CCR ordonanţa Guvernului Bolojan privind Programul SAFE
Publicat acum 15 minute
PNL - USR, ședință la Senat. Declarații de ultimă oră
Publicat acum 20 minute
Ilie Bolojan și vicepremierul israelian Yariv Levin, întrevedere la Palatul Victoria. Ce au discutat / Video
Publicat acum 26 minute
PSD caută o majoritate pentru viitorul guvern. Miercuri are loc şedinţa Biroului Permanent Naţional. Marian Neacşu: Se lucrează la asta
Publicat acum 28 minute
Ministerul Sănătății, despre cazul bebelușului mort la Polizu, după ce a contactat o infecție din spital
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 49 minute
„O enormitate și o greșeală cum eu nu am mai văzut”. Adrian Zuckerman critică dur deciziile lui Bolojan și situația din PNL
Publicat acum 6 ore si 22 minute
Mai este Ilie Bolojan favorit pentru Palatul Victoria? Răspunsul lui Nicușor Dan
Publicat acum 7 ore si 48 minute
Ucraina face o schimbare neașteptată. România, printre statele vizate. Lista pe care am fost incluși
Publicat acum 5 ore si 55 minute
Nicuşor Dan a punctat diferenţele între PSD şi AUR, înainte de consultările formale cu partidele parlamentare
Publicat acum 7 ore si 59 minute
Călin Georgescu, propus premier de AUR. Petrișor Peiu explică mesajul lui George Simion / Răzvan Dumitrescu: Asta e o nuanță
 
ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close