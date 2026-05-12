Sorana Cîrstea, de neoprit la Roma

Sorana Cîrstea s-a calificat, marțin în semifinalele WTA 1000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.228.080 de euro. Sorana a trecut de Jelena Ostapenko, fostă campioană de Grand Slam, scor 6-1, 7-6(0).

Pentru calificarea în semifinale Sorana Cîrstea va primi un premiu în valoare de €289.115 și 390 de puncte în ierarhia WTA de simplu.

În cazul în care va ajunge în finală, premiul româncei va crește la 549.335, iar dacă va câștiga turneul va încasa nu mai puțin de 1.055.285 euro.

Sorana Cîrstea a ajuns pe locul 21 mondial.

În semifinalele turneului, Sorana Cîrstea va întâlni câștigătoarea sfertului disputat între Coco Gauff și Mirra Andreeva.