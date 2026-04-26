Sorana Cîrstea, învinsă dramatic de Coco Gauff în turul al treilea la Madrid (WTA)

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a fost învinsă de Coco Gauff cu 4-6, 7-5, 6-1, duminică, în runda a treia a turneului turneului WTA 1.000 de la Madrid.
Sorana Cîrstea (36 ani, 26 WTA), a 25-a favorită, s-a înclinat după două ore şi 21 de minute în faţa americancei în vârstă de 22 de ani, numărul trei mondial, în runda a treia a turneului turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 8.235.540 de dolari.
Sorana Cîrstea a câştigat primul set cu 6-4 şi l-a început excelent pe al doilea, conducând cu 2-0, dar Gauff a restabilit egalitatea (2-2, 3-3). Cîrstea a a mai reuşit un break şi a condus cu 4-3, dar nu a reuşit să îşi păstreze avantajul şi a pierdut în cele din urmă cu 5-7, iar în decisiv a fost dominată de americancă.
Coco Gauff a învins-o pe Cîrstea pentru a treia oară în tot atâtea meciuri, după 4-6, 6-3, 7-5 în 2020 în turul secund la Australian Open şi 6-4, 3-6, 6-2 , luna trecută, în optimi la Miami.
Sorana Cîrstea rămâne cu un cec de 54.110 euro şi 65 de puncte WTA pentru participare, notează Agerpres.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci