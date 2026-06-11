Campionatul Mondial 2026. Mexic - Africa de Sud este meciul de deschidere. CM2010 a început cu acelaşi meci

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Campionatul Mondial 2026 începe, oficial, joi, 11 iunie, de la ora 22:00 (ora României). Primul meci este cel dintre Mexic, una dintre ţările gazdă, şi Africa de Sud.

Campionatul Mondial 2026 este organizat de Mexic, SUA şi Canada şi începe oficial joi, 11 iunie, de la ora 22:00 (ora României). Primul meci al turneului final este Mexic - Africa de Sud. Partida se va desfăşura pe Estadio Banorte, din Mexico City, un stadion cu o capacitate de 87 523 locuri.

Este pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale când un meci de deschidere este, de fapt, o reeditare a altui meci de început al unui Campionat Mondial. Mexic şi Africa de Sud au deschis şi Campionatul Mondial din 2010. Partida s-a desfăşurat atunci la Johannesburg şi s-a încheiat cu o remiză, scor 1-1.

Mexicanii sunt deţinătorii recordului de meciuri jucate la Cupa Mondială fără să ridice vreodată trofeul, disputând până acum 60 de partide. Din 1994 până acum, Mexic nu a pierdut primul meci de la Cupa Mondială, astfel că naţionala El Tri îşi propune şi de această dată să înceapă în forţă. Mexicanii vin şi după un bilanţ bun, cu şase victorii în ultimele opt meciuri jucate. În 6 dintre aceste partide au reuşit să nu primească gol, dar nici atacul nu este de lepădat, mexicanii reuşind să marcheze de 15 ori în ultimele 8 meciuri.

De cealaltă parte, Africa de Sud este la doar a patra participare la un Campionat Mondial. În plus, este prima participare de la Campionatul Mondial din 2010, pe care l-a găzduit. Sud-africanii au ca obiectiv calificarea din faza grupelor pentru prima dată în istorie. În ultimele 5 meciuri, însă, naţionala antrenată de Hugo Broos a obţinut doar trei remize şi 2 înfrângeri. Scăderea de formă este una evidentă, dacă ne gândim că Africa de Sud a câştigat grupa de calificare în faţa Nigeriei.

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Shakira, a doua legătură cu CM2010

Exact ca la Campionatul Mondial din 2010, şi acum artista columbiană Shakira va deschide turneul final. Dacă la Johannesburg Shakira a încântat cu hitul Waka Waka, acum solista vine cu Dai-Dai, cântecul oficial al Campionatului Mondial din 2010.

În meciurile directe dintre Mexic şi Africa de Sud, Mexic a înregistrat două victorii, un meci s-a terminat la egalitate, iar unul a fost câştigat de Africa de Sud.

Dacă privim statistica, şansele ca acest meci să fie unul cu goluri sunt foarte mari. Mexic a condus la pauză în cinci din ultimele 6 partide, în timp ce niciunul dintre cele 9 meciuri disputate până acum de Africa de Sud la Cupa Mondială nu s-a încheiat fără goluri.