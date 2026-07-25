Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Sport Turul Franţei, afectat de incendiile masive de vegetaţie

Turul Franţei, afectat de incendiile masive de vegetaţie

Mihai Ciobanu Autor: Mihai Ciobanu
Data publicării: 25 Iul 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
agerpres_18469149_50947000

Ultima etapă a Turului Franţei a fost scurtată.

Cea de-a 21-a şi ultima etapă a Turului ciclist al Franţei, programată duminică la Paris, a fost scurtată pentru a degreva serviciile de urgenţă mobilizate în lupta împotriva incendiilor de pădure, în special în departamentul Gironde, au anunţat sâmbătă organizatorii şi prefectura de poliţie într-un comunicat comun, transmite AFP.

Astfel, traseul etapei a fost redus la 89 km, faţă de cei 133 km planificaţi iniţial. După prezentarea echipelor la Thoiry, punctul de start stabilit iniţial, rutierii se vor deplasa direct cu autocarul către circuitul final din Paris, de unde vor porni de la linia de sosire la ora locală 17:50.

Plutonul va parcurge două tururi suplimentare pe Champs-Elysees înainte de a se îndrepta spre circuitul din Montmartre, pentru un final programat la ora 19:45 (ora Franţei).

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Sport
Citește mai multe din Sport
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close