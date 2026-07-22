Universitatea Craiova, eșec cu Levski Sofia, în al doilea tur preliminar al Ligii Campionilor

Universitatea Craiova/foto ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Universitatea Craiova a fost învinsă de Levski Sofia cu scorul de 1-0, miercuri seara, pe Stadionul „Gheorghi Asparuhov” din Sofia, în prima manşă din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor.

Universitatea Craiova a fost învinsă, miercuri seară, de Levski Sofia cu scorul de 1-0, pe Stadionul „Gheorghi Asparuhov” din Sofia, în prima manşă din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal.

Bulgarii au înscris golul victoriei încă din minutul 8

Campioana Bulgariei s-a impus prin golul marcat de Kristian Dimitrov (8), la capătul unui meci care se putea încheia cu un scor mai mare în favoarea gazdelor, dar şi cu un egal.

Levski a marcat în min. 8, prin fundaşul Dimitrov, care a reluat cu capul din 6 metri, de lângă Baiaram, centrarea lui Serginho.

Universitatea a ieşit la joc şi a avut şansa egalării (14), dar Mora a şutat peste poartă cu stângul de la 12 metri.

Sofioţii au avut ocazii bun de a se desprind, dar portarul Popescu s-a remarcat la şuturile trimise de Serginho (17) şi Aldair Neves (24).

Georgianul Mekvabişvili (37) a şutat de la 18 metri pe lângă poartă, la ultima ocazie a oaspeţilor.

Universitatea a avut o mare şansă de egalare imediat după pauză (46), prin acelaşi Mekvabişvili, care a pătruns în careu, dar a trimis pe lângă portar, dar şi pe lângă poartă.

Elisor (48) a avut şi el o şansă bună, dar a trimis în portar din 6 metri.

Au urmat două contre foarte periculoase ale gazdelor, dar Oko-Flex (48) şi Akram Bouras (51) au ratat singuri cu portarul Popescu, care a fost providenţial în prima situaţie.

Elisor (55) a trimis cu capul pe lângă poartă, iar Mekvabişvili (70) a fost aproape de gol la o minge repusă de portar.

În min. 72, craiovenii au ratat din nou egalarea: Nsimba a centrat, Mora a reluat, însă Vuţov a respins.

Universitatea a mai avut o oportunitate (73), însă Screciu a şutat în blocaj, iar Nsimba a reluat peste poartă, potrivit Agerpres.

Manșa secundă este programată miercuri, 29 iulie, de la ora 20:30, pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova.

Echipe de start

Levski: 92. Svetoslav Vuţov - 21. Aldair Neves, 50. Kristian Dimitrov (căpitan), 31. Nikola Serafimov, 3. Maicon - 47. Akram Bouras, 35. Serginho, 19. El Mehdi El Moubarik, 7. Reinaldo - 17. Everton Bala - 11. Armstrong Oko-Flex.

Antrenor: Julio Velazquez.

Rezerve: 1. Ognian Vladimirov, 78. Martin Lukov - 18. Gasper Trdin, 20. Alex Centelles, 22. Mazire Soula, 27. David Kusso, 28. Stivan Stoianciov, 77. Adrian Raicev.

Universitatea Craiova: 21. Laurenţiu Popescu - 3. Oleksandr Romanciuk, 28. Adrian Rus, 6. Vladimir Screciu - 17. Carlos Mora, 20. Alexandru Cicâldău, 5. Anzor Mekvabişvili, 11. Nicuşor Bancu (căpitan) - 12. Monday Etim, 22. Simon Elisor, 10. Ştefan Baiaram.

Antrenor: Filipe Coelho.

Rezerve: 1. Alexandru Maxim, 90. Răzvan Sava - 4. Alexandru Creţu, 7. Steven Nsimba, 8. Tudor Băluţă, 15. Juraj Badelj, 18. Mihnea Rădulescu, 19. Heriberto Tavares, 23. Samuel Teles, 24. Nikola Stevanovic, 29. Luca Băsceanu, 30. David Matei, 31. Ronaldo Webster.

Arbitru: Adam Ladebaeck; arbitri asistenţi: Mehmet Culum, Daniel Yng; al patrulea oficial: Mohammed Al-Hakim (toţi din Suedia); Arbitru video: Peter Bankes (Anglia); arbitru asistent video: Matthew Donohue (Anglia); Observator UEFA pentru arbitri: Stavros Mantalos (Grecia); Delegat UEFA: Rainer Koch (Germania).

Câştigătoarea acestei duble va juca în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor cu învingătoarea dintre Omonia Nicosia şi Kairat Almatî (1-0 în prima manşă), iar învinsa va juca în turul al treilea preliminar al Europa League cu învinsa dintre echipa azeră Sabah FC şi formaţia finlandeză KuPS Kuopio (1-0 în prima manşă).