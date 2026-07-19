Messi vs Mbappe. Lupta continuă pentru titlul de golgheter al Cupei Mondiale 2026. Starul argentinian are șansa să scrie istorie

Kylian Mbappé a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupelor Mondiale după dubla reușită în meciul pentru locul al treilea dintre Franța și Anglia, însă Lionel Messi are șansa să răstoarne din nou ierarhia în finala Argentina - Spania. Atacantul argentinian poate lupta atât pentru titlul de golgheter al ediției din 2026, cât și pentru primul loc în clasamentul all-time.

Victoria Angliei cu 6-4 în fața Franței, în finala mică disputată sâmbătă la Miami, a schimbat clasamentele statistice ale competiției. Cele două goluri marcate de Kylian Mbappé l-au propulsat pe atacantul francez în fruntea clasamentului istoric al marcatorilor de la Cupa Mondială.

În același timp, francezul și-a consolidat și poziția de lider în clasamentul golgheterilor ediției din 2026.

După dubla reușită împotriva Angliei, Mbappé a încheiat turneul cu 10 goluri și nu mai poate evolua, deoarece Franța și-a încheiat parcursul.

Clasamentul marcatorilor înaintea finalei este următorul:

Kylian Mbappé (Franța) -10 goluri

Lionel Messi (Argentina) - 8 goluri, cu un meci rămas de disputat

Pentru a-l egala pe Mbappé în fruntea clasamentului golgheterilor, Messi trebuie să înscrie de două ori în finala cu Spania. Un hat-trick i-ar aduce primul loc.

Record istoric pentru atacantul Franței

Cele două goluri marcate sâmbătă l-au dus pe Mbappé la 22 de reușite în turneele finale ale Cupei Mondiale, după edițiile din 2018, 2022 și 2026.

Clasamentul istoric arată așa:

Kylian Mbappé - 22 de goluri

Lionel Messi - 21 de goluri

Astfel, finala de duminică poate schimba din nou ordinea în ierarhia all-time, dacă Messi va reuși să înscrie.

Mbappé: „Leo înscrie mereu”

Deși a stabilit un nou record, atacantul francez a declarat că ar fi preferat să joace finala decât să devină cel mai bun marcator din istoria competiției.

„Cred că e un lucru bun pentru propria moştenire, dar în acest moment nu e primul lucru la care mă gândesc. Aş fi preferat să nu fiu cel mai bun marcator din toate timpurile, ci să joc meciul de mâine împotriva Argentinei. Leo înscrie mereu, cu siguranţă va marca şi mâine. Eu doar încerc să-mi ajut echipa să înscrie ori de câte ori pot”, a declarat Mbappé, citat de AFP.

Atacantul a recunoscut că Franța a fost afectată de prima repriză a meciului cu Anglia, încheiată cu 0-4, și a regretat că ultimul meci al selecționerului Didier Deschamps s-a încheiat cu o înfrângere.

Toate privirile se îndreaptă acum spre finala Argentina – Spania, unde Lionel Messi are ocazia să cucerească un nou titlu mondial și să redevină liderul clasamentului istoric al marcatorilor de la Cupa Mondială.