FIFA acceptă solicitarea formulată de Franța înaintea semifinalei cu Spania. Anunțul lui Emmanuel Macron

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

FIFA a aprobat o solicitare formulată de autoritățile franceze înaintea semifinalei Cupei Mondiale dintre Franța și Spania. Anunțul a fost făcut de Emmanuel Macron, președintele Franței.

Marţi se va ţine un minut de reculegere înaintea semifinalei Cupei Mondiale de fotbal dintre Franţa şi Spania, în memoria victimelor atentatului de la Nisa din 14 iulie 2016, a anunţat luni preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, pe platforma X, informează AFP, potrivit Agerpres.

"Înaintea meciului dintre Franţa şi Spania, se va ţine un minut de reculegere în memoria victimelor atentatului de la Nisa, la zece ani de la evenimentele din 14 iulie 2016. Îi mulţumesc preşedintelui FIFA pentru că a dat curs solicitării Franţei şi a tuturor francezilor care s-au mobilizat. Nu vom uita niciodată", a scris Macron.

"Preşedintele Federaţiei franceze de fotbal, Philippe Diallo, tocmai m-a informat că FIFA a acceptat să se ţină un minut de reculegere la începutul semifinalei Cupei Mondiale dintre Franţa şi Spania", a anunţat, de asemenea, primarul oraşului Nisa, Eric Ciotti, pe platforma X, adăugând că i-a mulţumit "călduros" preşedintelui FIFA, Gianni Infantino.



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14 iulie 2016: 86 de morţi şi peste 400 de răniţi

Vineri, Eric Ciotti a solicitat FIFA, organismul care organizează Cupa Mondială din 2026, să se ţină un minut de reculegere înainte de lovitura de începere.

Federaţia franceză de fotbal (FFF) a transmis solicitarea lui Ciotti.

Atacul comis de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, care a intrat cu un camion în mulţime pe Promenade des Anglais pe 14 iulie 2016, s-a soldat cu 86 de morţi şi peste 400 de răniţi.

Emmanuel Macron urmează să prezideze o ceremonie la Nisa, marţi, la ora locală 18:00, şi apoi să asiste la un spectacol cu 2.016 drone pe Promenade des Anglais.

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