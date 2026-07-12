Alina Gorghiu

Noah, fiul Alinei Gorghiu, a luat medalia de aur la matematică.

Noah a luat medalia de aur la matematică, în cadrul unui concurs internațional, ținut la Roma, cu elevi din 54 de țări, 1154 de participanți.

Alina Gorghiu a transmis un mesaj după competiție.

„Nu am cum să nu împărtășesc cu voi acest lucru, că îmi crapă inima de mândrie. Noah a luat medalia de aur la matematică, în cadrul unui concurs internațional, ținut la Roma, cu elevi din 54 de țări, 1154 de participanți”, a scris Alina Gorghiu pe Facebook.

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International STEM Olympiad este o competiție internațională destinată elevilor din clasele I–XII, care testează cunoștințe și abilități din domeniile STEM: Știință (Science), Tehnologie (Technology), Inginerie (Engineering) și Matematică (Mathematics). Întrebările sunt concepute pe baza filosofiei STEM, adică pun accent pe aplicarea practică și interdisciplinară a cunoștințelor, nu doar pe memorare.

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