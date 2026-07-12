Din partea cărui partid a candidat Gabriel Mureșan, fostul mare internațional și primar al comunei Apold, înmormântat azi

A murit fotbalistul Gabi Mureșan, fost campion cu CFR Cluj. Cauza decesului / FOTO: AGERPRES

Gabriel Mureșan s-a stins din viață în această săptămână, iar duminică, 12 iulie 2026, el a fost înmormântat.

Fostul mare internațional și campion cu CFR Cluj avea doar 44 de ani, era primar al comunei Apold și s-a înecat într-un lac dintre Șaeș spre Apold după ce a făcut într-o seară saună.

Gabriel Mureșan a fost condus de sute de oameni pe ultimul drum.

După ce s-a retras din fotbal, unde a fost căpitan, campion și a scris istorie cu CFR Cluj, echipă cu care a jucat și în Champions League, Gabi Mureșan s-a dedicat vieții politice, fiind ales primar în localitatea Apold județu Mureș, unde a copilărit.

Acesta era la al doilea mandat. Pe ambele le-a câștigat pe listele PNL.

Primul mandat l-a câștigat cu peste 60%, iar al doilea mandat, în 2024, cu peste 89%.

Gabriel Stelian Mureșan era născut la 13 februarie 1982, la Sighișoara, iar ca fotbalist a jucat pe post de mijlocaș defensiv la echipe precum CFR Cluj, ASA Târgu Mureș și Gloria Bistrița și a avut nouă selecții în echipa națională a României.

Moartea lui Gabi Mureșan în această săptămână

Miercuri seara, după ora 23:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgență 'Horea' al județului Mureș a anunțat că pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighișoara au intervenit pentru căutarea unei persoane posibil înecate într-un lac, la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold.

La locul solicitării au fost alocate o autospecială de intervenție, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă pneumatică și o ambulanță SMURD. În sprijinul pompierilor militari a fost solicitat și un echipaj din cadrul Salvamont Mureș.

Victima a fost extrasă din lac în jurul orei 1:00, iar echipajele de intervenție au început manevrele de resuscitare, apoi au predat-o echipajului de pe ambulanța SMURD pentru a fi transportată la UPU SMURD Târgu Mureș.