A murit ziaristul și muzeograful Horia Nestorescu-Bălcești

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Horia Nestorescu-Bălcești, ziarist și muzeograf român, a murit astăzi.

Horia Nestorescu-Bălcești ar fi împlinit 88 peste numai câteva zile, pe 16 iulie. Anunțul decesului acestuia a fost făcut pe Facebook de soția sa, Sanda Nestorescu.

„Horia dragă, scumpul meu soț și prieten de 52 de ani, îți mulțumesc pentru fiecare clipă petrecută împreună, pentru sprijinul, răbdarea și dragostea pe care mi le-ai dăruit.

Drum lin in Lumină“, a scris Sanda Nestorescu pe Facebook.

Horia Nestorescu-Bălcești s-a născut la data de 16 iulie 1938 în orașul București. A absolvit cursurile Facultății de Drept din București.

După absolvirea facultății, a lucrat ca ziarist la "Revista bibliotecilor" (1965-1968), redactor al ”Studia et acta musei Nicolae Bălcescu”, ”Studii vîlcene” și ”File vîlcene”,[2] muzeograf - director al Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu (1968-1974, 1975-1980) și al Muzeului Județean Vâlcea (1980-1989, 1992). După Revoluția din decembrie 1989, deține funcțiile de director-fondator al săptămânalului "Universul" (1990), cercetător științific la Academia Română, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului (1993-1996), apoi de director al Centrului Național de Studii Francmasonice (începând din anul 1996).

După propriile afirmații, a intrat în Francmasonerie în anul 1994.