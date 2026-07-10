Cum se cumpără și se vinde protecția în Strâmtoarea Ormuz. Tarifele au crescut până la 10% din valoarea unei nave, după ultimele atacuri dintre SUA și Iran

Nave trecând prin Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: Agerpres/ rol ilustrativ

Criza din Strâmtoarea Ormuz este o afacere cu mize mari pentru asiguratorii de nave.

De peste 300 de ani, Lloyd’s din Londra este unul dintre cele mai importante centre mondiale pentru asigurările maritime. Acolo sunt păstrate registre scrise de mână cu toate nevele pierdute pe mare, inclusiv Titanic, care era asigurat de Lloyd’s pentru 1 milion de lire sterline în 1912.

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În urma blocării Strâmtorii Ormuz de către Iran, ca răspuns la atacurile SUA și Israelului, riscurile pentru navele care tranzitează zona au crescut semnificativ, iar primele de asigurare au trebuit să reflecte acest lucru. Polițele de asigurare de război au fost rapid anulate pentru a fi reinstituite la prețuri mult mai mari.

Asigurătorii examinează din nou prețurile și „factorii individuali de risc” în funcție de ultimele evoluții ale conflictului din Orientul Mijlociu, a declarat David Smith, șeful diviziei maritime de la brokerul londonez McGill and Partners.

„După o perioadă de stabilitate relativă și de redresare a volumelor de tranzit, evenimentele recente din Strâmtoarea Ormuz au schimbat din nou peisajul riscurilor”, a declarat el pentru CNN.

Tarifele de asigurare au crescut până la 10% din valoarea unei nave

Imediat după recentele atacuri americano-israeliene, tarifele pentru navele care treceau prin strâmtoare au crescut până la 10% din valoarea unei nave, de la aproximativ 0,25%-0,5%, cât erau înainte de război, potrivit lui Marcus Baker, directorul global al diviziei maritime și de marfă pentru brokerul de asigurări Marsh.

Pentru un petrolier în valoare de 100 de milioane de dolari, „aceasta înseamnă o călătorie de 10 milioane de dolari”, a precizat el.

Tarifele pentru daunele corporale, care acoperă structura fizică a unei nave împotriva daunelor sau pierderilor cauzate de conflict, au scăzut de atunci la 1-3% din valoarea unei nave.

În același timp, unii subscriitori oferă „bonusuri pentru nicio daună”, returnând jumătate din primă armatorilor dacă navele lor navighează prin strâmtoare fără incidente, a declarat Baker pentru CNN.

Șase minute pentru a asigura o navă

Criza din Strâmtoarea Ormuz este o afacere cu mize mari pentru asiguratori. Primele de asigurare de război vor „urmări exact ce se întâmplă geopolitic... aproape la fiecare oră”, a spus Smith de la McGill and Partners.

Asiguratorii vor să stabilească prețul poliței cu doar șase ore înainte de călătorie, față de 24-48 de ore, așa cum era înainte, potrivit lui Smith. Odată emise, polițele sunt valabile doar 3-7 zile înainte de a fi nevoie să fie renegociate.

Smith a povestit pentru CNN că armatorul unui vas l-a sunat într-o dimineață pentru a solicita informații despre o posibilă traversare a strâmtorii mai târziu în aceeași zi, sub îndrumarea Marinei SUA. Smith i-a oferit un preț și a așteptat. Armatorul vasului a sunat înapoi în acea după-amiază pentru a confirma călătoria și a „angaja acoperirea” sau a-și activa polița de asigurare. Capcana? Nava trebuia să intre în strâmtoare în termen de șase minute de la apel.

„A fost nevoie ca eu și trei brokeri... să țipăm la asigurători la telefon”, și-a amintit Smith.

În 10 minute, certificatul de asigurare a fost plasat pe puntea de comandă a navei. Echipajul a insistat să vadă polița pentru a se asigura că membrii familiilor lor vor primi despăgubiri în cazul în care li s-ar întâmpla ceva în timpul călătoriei periculoase prin strâmtoare.

Cel puțin 14 navigatori, uciși în Strâmtoarea Ormuz de la începutul conflictului

Deși acea navă a navigat în siguranță, alte zeci de persoane au fost mai puțin norocoase, cel puțin 14 navigatori fiind uciși de la începutul conflictului, potrivit Organizației Maritime Internaționale.

Până în prezent, nicio navă înregistrată în Registrul de pierderi din acest an nu a fost distrusă în timpul conflictului din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, peste 50 de nave au fost atacate pe calea navigabilă de la începutul conflictului, multe dintre ele fiind asigurate pe piața din Londra.