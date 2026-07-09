Caz șocant într-o renumită destinație de vacanță: O turistă a fost răpită de două ori în aceeași seară, de doi bărbați diferiți

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O turistă, aflată într-o renumită destinație de vacanță, iubită și de români, a fost răpită de două ori în aceeași seară, de doi bărbați diferiți.

O femeie din Australia a povestit cum călătoria ei într-un orășel liniștit din Sicilia a devenit un adevărat coșmar după ce ar fi fost răpită de două ori în decurs de câteva ore, de doi bărbați diferiți.

Stephanie, în vârstă de 36 de ani, a vizitat Europa însoțită de prietenii ei, în octombrie anul trecut. La un moment dat, aceștia au plecat înapoi acasă, iar ea a rămas singură în Italia pentru că era interesată de programele italiene pentru case la 1 euro. Pentru că e pasionată de kitesurfing a mers în orașul Lo Stagnone, lângă Marsala, în Sicilia.

În timp ce stătea în oraș, a participat la o întâlnire cu alți iubitori ai acestui sport, care părea inofensivă, dar a devenit în curând înspăimântătoare și periculoasă.

Grupul se îndrepta spre un alt bar, iar ea, având încredere în ei, s-a urcat în mașina unuia, iar acesta a accelerat și s-a îndepărtat de grup.

„M-am urcat în mașină, iar el a început să conducă. Am mers 300 de metri, 400 de metri și el a spus: "Hai să vedem dacă putem duce mașina asta la 160". Și eu i-am răspuns: "Îmi pare rău, ce?". El a început să conducă din ce în ce mai repede, iar eu i-am spus: "Nu, te rog, nu. Vreau să ies". (...) Eram îngrozită, așa că am început să implor, să implor, iar mașina mergea mai repede. Am țipat, am urlat și mașina merge mai repede pe drumurile mici siciliene”, a povestit femeia.

Cum a reușit femeiea să fugă de primul bărbat

În cele din urmă, Stephanie i-a trimis instructorului ei de kitesurfing un mesaj cu locația ei, dar acesta nu și-a dat seama că ea este în pericol. După ce a parcurs aproximativ 12 kilometri, mașina a ajuns la un complex închis cu poartă și a intrat. Constatând că ușa era descuiată, Stephanie a sărit din mașină și a fugit.

„S-a deschis, iar eu am fugit cât am putut de mult, până când am găsit un obiect în spatele căruia să mă ascund și să verific dacă eram urmărită, dar nu eram”, a mai spus aceasta.

După câțiva kilometri, a văzut mașina unui agent de pază cu lumini de avertizare. I-a povestit ce a pățit, iar el a fost de acord să o ducă la cazare și chiar l-a sunat pe șeful său pentru a-i explica ce face.

Falsul salvator

Turista spune că în acel moment a crezut că în sfârșit este în siguranță, dar și de această dată lucrurile au luat o întorsătură sinistră.

„A tras pur și simplu pe o alee și s-a apucat să traducă pe telefon ceva. I-am dat în cele din urmă telefonul atunci când a oprit mașina, iar el a tastat pe telefon: "Ce o să faci pentru mine în schimbul faptului că te-am dus acasă?". Am făcut exact același lucru. Ușa era deblocată și am fugit într-o podgorie”, a spus femeia.

A fugit și a reușit în cele din urmă să ajungă în siguranță la hotelul ei. Stephanie a mărturisit că a fost șocată de incident și că își dorește ca acesta să servească drept avertisment pentru alții. Visul ei de a cumpăra o casă în Italia a fost pus pe pauză deocamdată, scrie The New York Times.