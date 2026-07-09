Vlad Voiculescu a votat împotriva protejării copiilor de abuzul sexual, dar spune că protejează europenii de spionaj. Rareș Bogdan și Georgiana Teodorescu, clarificări

foto Facebook Vlad Voiculescu

Europarlamentarul USR Vlad Voiculescu face o gafă de proporții susținând că a votat împotriva ”spionajului” a 450 de milioane de europeni. De fapt, a votat împotriva unui regulament care expirase în aprilie, de natură a proteja copiii, prin interceptarea materialelor legate de abuzul sexual asupra minorilor.

Ce crede că a votat Vlad Voiculescu

”Chat Control este o reglementare europeană care permite platformelor online (WhatsApp, Messenger, Gmail etc.) să scaneze mesajele, pozele și emailurile private ale tuturor utilizatorilor, fără nicio suspiciune concretă, sub pretextul căutării de materiale cu abuz asupra copiilor.

Vlad Voiculescu: „Trăim vremuri în care frica unora este folosită prea des ca argument pentru a restrânge libertăți și pentru a intra cu bocancii peste drepturile civile, viața privată și democrația noastră. În practică, înseamnă supraveghere în masă a comunicațiilor private, inclusiv a celor criptate, cu rate mari de eroare care pun oameni nevinovați pe liste de suspecți”.

Nimeni nu are ce căuta în mesajele voastre private. Nici statul, nici Big Tech. Protecția copiilor se face prin anchete țintite pe suspecți, nu prin scanarea în masă a conversațiilor a 450 de milioane de europeni.

Parlamentul European a respins deja acest text în martie. Acum a fost readus pe ușa din dos, printr-un truc procedural, în ultima zi de plen, când mulți colegi au plecat deja. Ca să pice, e nevoie de 361 de voturi împotrivă din 720” arată o postare a USR în care e citat Vlad Voiculescu.

Barna îl contrazice în aceeași postare făcută de USR

Pe de altă parte, în aceeași postare, Dan Barna notează: ”inițiativa reprezintă un echilibru absolut necesar pentru protecția copiilor împotriva abuzurilor sexuale în mediul online, dar și pentru protecția comunicațiilor private ale cetățenilor europeni. Mingea este acum la Consiliul European, unde statele membre trebuie să dea dovadă de responsabilitate și să accepte acest compromis benefic tuturor.”

De fapt, plenul Parlamentului European a votat prelungirea regulamentului temporar care permite platformelor digitale să detecteze și să raporteze materialele legate de abuzul sexual asupra minorilor (CSAM). Consiliul urmează acum să decidă modul în care va integra amendamentele care au fost adoptate: protecție și mai mare pentru viața privată.

Deci total contrar celor afirmate de Vlad Voiculescu.

Georgiana Teodorescu clarifică ce și de ce s-a votat

Europarlamentarul ECR Georgiana Teodorescu clarifică mizele acestui vot, demontând dezinformările din spațiul public și explicând de ce această măsură a fost absolut necesară pentru a pune capăt unui vid legislativ periculos.

Regulamentul anterior expirase deja în luna aprilie, lăsând autoritățile și platformele într-un vid legislativ complet. Fără această prelungire, capacitatea tehnologică de a intercepta rețelele de pedofilie online ar fi fost complet blocată, într-un moment critic: datele recente arată o creștere alarmantă a volumului de materiale pornografice în care sunt implicați minori, similară cu perioada pandemiei. Regulamentul prelungit nu a pus niciodată problema afectării vieții private a cetățenilor, din 2021, de la adoptarea și implementarea lui și până în prezent. Motivele de îngrijorare, din ultima perioadă, au apărut ca urmare a avansării negocierilor pe marginea unui alt regulament, care însă nu face obiectul votului de joi, 9 iulie și a niciunui alt vot recent.

”Numărul abuzurilor online împotriva minorilor a explodat”

„Când este vorba despre siguranța copiilor, nu putem asista pasivi. Am votat pentru prelungirea acestui regulament din simplul motiv că numărul abuzurilor online împotriva minorilor a explodat. Trebuie să înțelegem că viața privată a celor inocenți nu este afectată, în timp ce rețelele celor care abuzează copii sau profită de pe urma suferinței lor pot fi, în sfârșit, blocate și destructurate”, a declarat Georgiana Teodorescu.

Europarlamentarul ECR a ținut să demonteze această confuzie majoră propagată în rândul opiniei publice: acest vot NU reprezintă adoptarea controversatului regulament cunoscut sub numele de „Chat Control”.

„Chat Control” se află în negocieri interinstituționale complicate de foarte mulți ani și este departe de a fi finalizat. Votul de joi, 9 iulie, este doar o măsură temporară, o „peticire” necesară a legislației actuale, tocmai pentru că regulamentul final nu este gata, iar copiii nu pot fi lăsați vulnerabili în fața prădătorilor online în tot acest timp.

”Dreptul la viață privată al cetățenilor de bună-credință rămâne intact”

Georgiana Teodorescu subliniază că noua derogare este extrem de specifică și se aplică exclusiv în cazuri în care există indicii clare referitoare la materiale de abuz sexual asupra minorilor.

Mai mult, europarlamentarul a depus și a votat o serie de amendamente ferme care întăresc protecția datelor cetățenilor de rând: Protecție absolută pentru mesageria privată: Toate platformele care oferă servicii criptate de la un capăt la altul (End-to-End Encryption – cum ar fi Signal, WhatsApp etc.) nu pot fi afectate de această derogare. Nimeni nu va putea intercepta sau spiona conversațiile private securizate ale cetățenilor de rând.

„Am votat amendamente clare care garantează că nicio conversație criptată end-to-end nu va putea fi interceptată. Dreptul la viață privată al cetățenilor de bună-credință rămâne intact. Mesajul nostru este ferm: protejăm confidențialitatea românilor, dar declarăm război total celor care folosesc internetul pentru a distruge vieți de copii”, a conchis europarlamentarul Georgiana Teodorescu.

Rareș Bogdan: A fost votată o prelungire. Evită vidul legislativ

Și europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a lămurit acest aspect pentru DCNews:

”Parlamentul European a apărat ferm criptarea mesajelor. Poziția oficială a Parlamentului este că mesajele private de pe WhatsApp, Messenger sau Signal trebuie să rămână private. Tehnologia de scanare pe dispozitiv („înainte de trimitere”) a fost respinsă de majoritatea europarlamentarilor, considerând-o disproporționată.

Ceea ce se discută acum sunt mecanisme de moderare bazate pe risc și raportare voluntară, nu o spionare în masă a cetățenilor. UE nu își permite să adopte o lege care ar forța companiile americane (Meta, Google, Apple) să își retragă serviciile criptate din Europa. Asta ar bloca economia digitală europeană, un scenariu pe care liderii de la Bruxelles vor cu orice preț să îl evite” a specificat Rareș Bogdan, precizând că, la votul de astăzi, a fost vorba despre pornografie infantilă. În acest context, precizează că scopul este ”prevenirea unui vid legislativ: elimină singura bază legală actuală care permite companiilor de tehnologie să caute voluntar imagini cu abuzuri. Fără această derogare, scanarea devine ilegală conform Directivei ePrivacy”. ”Practic, a fost votată o prelungire până în aprilie 2028 a actualului regulament, pentru a evita vidul legislativ” a completat europarlamentarul, adăugând că ”este singura modalitate de a proteja copiii de abuzul sexual online, care este un fenomen care ia amploare”.

Europarlamentari Renew, acuzați de manipulare cruntă

Astfel, Rareș Bogdan acuză ”progresiștii din Parlamentul European, Renew în speță” că ”recurg la o manipulare cruntă, dar penibilă în același timp și anume că EPP a dat undă verde platformelor online să citească mesajele înainte să apeși „trimite”. Există o Directivă europeană din 2002 care garantează secretul corespondenței electronice. Dar între timp au apărut aplicațiile moderne (WhatsApp, Messenger), iar infractorii au început să folosească mesajele criptate pentru a distribui materiale cu abuzuri asupra copiilor, știind că nimeni nu îi poate vedea. Totuși, infractorii foloseau în continuare masiv platformele necriptate. De la pornografie la comerț. Așa a apărut o derogare de la Directivă, care a fost votată în 2021 și permite scanarea voluntară. Doar că derogarea a expirat în aprilie, deci trebuia prelungită. Nu se pot scana mesajele criptate, ci emailurile, fișierele din cloud, mesajele care nu sunt criptate implicit”.

”Nu se creează niciun Big Brother și nu obligă aplicațiile să ne spioneze”

”Meta, Google, Microsoft folosesc de ani de zile tehnologii automate care identifică amprente digitale ale unor imagini cunoscute deja ca fiind abuzuri. Adică: dacă trimiți o poză pe messenger, algoritmul verifică într-o milisecundă dacă acea poză se potrivește cu amprenta digitală care există deja în baze de date ale autorităților. Nu se creează niciun Big Brother și nu obligă aplicațiile să ne spioneze. Este un mecanism elementar de protecție a copiilor în mediul online. Au fost depistate rețele de pedofilie astfel. 80% din dosarele de pedofilie din lume pornesc de la aceste alerte automate. În numele libertății prost înțelese trebuie să lăsăm poliția în întuneric și să oferim pedofililor un ecran de protecție total în spatele căruia să trimită poze cu copii abuzați? Sunt două chestiuni: Chat Control 1.0 (votată azi) și Chat Control 2.0

Chat Control 1.0 – este o tehnologia veche și voluntară pe servere (folosită din 2008). Companiile aleg să scaneze doar imaginile necriptate pe baza unor amprente digitale deja cunoscute. Nu obligă pe nimeni, nu sparge nicio criptare și nu se uită pe telefonul nimănui. Votul de azi doar prelungește legalitatea ei.

Chat Control 2.0 (Sperietoarea din online): Este o propunere nouă, intens criticată, care ar permite scanarea obligatorie, prin AI, înainte de trimitere, distrugând criptarea. Parlamentul European este împotriva acestei propuneri. De altfel, negocierile sunt blocate” conchide Rareș Bogdan.