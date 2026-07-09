Regele Charles speră la o reuniune de familie: întâlnire cu Harry și Meghan și șansa de a-și revedea nepoții, în această săptămână

Regele Charles al III-lea (s) și prințul de Wales, William (d). Sursa foto: Agerpres

Regele Charles speră să-i întâlnească pe Harry și Meghan săptămâna aceasta, deschizând calea pentru o reuniune emoționantă cu nepoții săi.

Regele Charles le-a ordonat consilierilor să poarte discuții continue cu Harry și Meghan, pentru a se asigura că își fac timp pentru o întâlnire cu el. Surse regale au dezvăluit pentru Mirror că Regele Charles nu ar vrea să rateze ocazia de a-i vedea pe copiii lui Harry, Archie și Lilibet.

Harry a zburat singur în Marea Britanie luni, lăsându-i în urmă pe Meghan și copiii lor după ce s-au bucurat de o vacanță în familie săptămâna trecută în Europa.

Regele Charles în vârstă de 77 de ani, l-a întâlnit pe Archie, în vârstă de șapte ani, doar de câteva ori, atunci când Harry și Meghan locuiau în Marea Britanie, iar pe Lilibet, în vârstă de cinci ani, a întâlnit-o o singură dată, când familia s-a întors pentru Jubileul de Platină al regretatei Regine Elisabeta a II-a, în 2022.

Charles și Harry ar fi vorbit de mai multe ori în ultimele săptămâni

Relațiile dintre rege și fiul său mai mic, de care este înstrăinat, au rămas tensionate de când Harry și soția sa au decis, în martie 2020, să renunțe la rolurile lor regale în favoarea unei noi vieți în Statele Unite. Însă The Mirror dezvăluie acum că în ultimele săptămâni au avut loc mai multe conversații individuale între Harry și Charles, o sursă descriind tonul ca fiind „plin de speranță”.

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Se spune că ambele părți sunt hotărâte să încerce să facă o întâlnire să funcționeze, oferindu-i lui Harry oportunitatea de a petrece timp cu tatăl său și regelui cu nepoții săi.

O sursă regală a declarat: „Deși nimic nu a fost exclus, conversațiile sunt în curs de desfășurare”.

O altă sursă a declarat: „Regele nu ar rata ocazia de a petrece timp cu nepoții săi și, dacă există o modalitate de a face acest lucru posibil, o va face”.

Harry nu va sta la Palatul Buckingham. Cererea i-a fost respinsă

Harry a zburat luni la Londra, hotărât să accepte o ofertă anterioară de a sta la Palatul Buckingham. Dimineața, purtătorul său de cuvânt a anunțat că ducele va petrece săptămâna participând la o serie de angajamente publice, stând și la o reședință regală, dar și la o cazare privată.

Totuși, doar câteva minute mai târziu, surse regale au răspuns și au clarificat că cererea lui Harry a fost respinsă din două motive. În primul rând, răspunsul său la oferta de a rămâne la sediul regal - pentru a-și potoli temerile cu privire la siguranța sa personală în Regatul Unit - a venit prea târziu. În plus, chestiunea unei hotărâri judecătorești pronunțate marți privind litigiul judiciar al lui Harry împotriva Associated Newspapers, editorul Daily Mail, pe care el și alte șase persoane l-au acuzat de colectare ilegală de informații, a fost considerată sensibilă din punct de vedere constituțional pentru ca Regele să-l găzduiască pe fiul său.

Echipa lui Harry a reacționat furios la această veste, acuzând Palatul Buckingham că a retras oferta în ultimul moment. Meghan ar putea zbura în Marea Britanie cu Archie și Lilibet pentru doar 24 de ore pentru a facilita o întâlnire cu Regele Charles, mai scrie sursa citată.