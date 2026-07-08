Georgiana Teodorescu (ECR): Peticim cu bani europeni greșelile ideologiei verzi. Fermierii români au nevoie de soluții reale, nu de firimituri

Europarlamentarul Georgiana Teodorescu a reacționat ferm în urma votului de ieri din Parlamentul European privind pachetul de sprijin destinat fermierilor afectați de criza prețurilor la îngrășăminte. Deși măsura de asistență financiară a fost aprobată, oficialul român atrage atenția că sumele alocate sunt complet insuficiente pentru România și că mecanismele alese riscă să adâncească falia dintre statele bogate și cele în curs de dezvoltare.

Din pachetul total de 540 de milioane de euro aprobat la nivel european, României îi revin doar 29 de milioane de euro. Europarlamentarul Georgiana Teodorescu avertizează că această sumă este extrem de mică în raport cu dimensiunea sectorului agricol românesc și cu pierderile suferite de producători.

„Să fim sinceri: 29 de milioane de euro pentru fermierii români înseamnă foarte puțin, aproape nimic în fața dezastrului provocat de explozia prețurilor la inputuri. Este doar o picătură într-un ocean de nevoi”, a declarat Georgiana Teodorescu.

Pe lângă fondurile directe, pachetul UE permite statelor membre să își suplimenteze sprijinul din bugetele naționale. Georgiana Teodorescu avertizează că această abordare este profund discriminatorie. Statele puternice din Vest, care își permit să pompeze sume masive de la bugetul de stat, își vor proteja masiv fermierii, in timp ce statele care nu dispun de aceleași resurse financiare, precum România, vor rămâne în urmă. Asta va accelera decalajul dintre fermieri și va distorsiona concurența pe piața unică.

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O altă problemă majoră semnalată este utilizarea fondurilor europene rămase necheltuite din programele de dezvoltare rurală pentru a acoperi această criză. Această mutare pune fermierii și statele membre într-o situație imposibilă: să aleagă între subzistența de azi și dezvoltarea de mâine.

„Fermierii sunt puși în fața unui blocaj absurd: trebuie să aleagă dacă folosesc banii pentru a înființa cultura din acest an sau dacă îi păstrează pentru a investi în sisteme secundare de irigații care să întrețină acea cultură pe timp de secetă. Nu poți face agricultură de performanță obligând oamenii să sacrifice investițiile strategice pentru a supraviețui de la o lună la alta”, a explicat europarlamentarul.

În viziunea Georgianei Teodorescu, criza actuală este rezultatul direct al unor decizii politice greșite luate la Bruxelles în ultimii ani. Distrugerea capacităților europene de producție de îngrășăminte – puse la pământ de rigorile sufocante ale ideologiei verzi și clasificate aberant ca „industrii mari consumatoare de energie” – a lăsat Europa complet vulnerabilă și dependentă de țări terțe.

„Astăzi nu facem altceva decât să peticim cu bani europeni ceea ce am fi putut evita dacă am fi păstrat în picioare sectoarele strategice ale Europei. Am sacrificat industria de îngrășăminte pe altarul dogmelor verzi, iar acum suntem la mâna importurilor din țări terțe și încercăm să stingem focul cu sume de avarie. Adevărata solutie e reconstrucția punctelor europene de producție a îngrășămintelor. Trebuie să redevenim independenți și să le oferim fermierilor predictibilitate, nu ajutoare de avarie care îi împart în europeni de rangul întâi și europeni de rangul doi”, a spus Georgiana Teodorescu.

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Deputat european Georgiana Tedorescu, membru al Parlamentului European pentru Grupul ECR.

Această declarație politică se referă la activitatea sa în Parlamentul European. Mai multe informații: AICI.