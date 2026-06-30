Georgiana Teodorescu, europarlamentar ECR, invitată la Ziua Americii. Apare alături de ambasadorul SUA pe lângă UE

Europarlamentarul ECR, Georgiana Teodorescu, a participat, alături de colegii săi din grupul ECR, dar și de ambasadori și demnitari, la ziua SUA.

”La ziua Statelor Unite ale Americii, alături de colegii din ECR, ambasadori și demnitari. Grupul ECR rămâne un grup care respectă și prețuiește parteneriatul istoric cu SUA.

MAGA și MEGA continuă! Prioritizarea siguranței și binelui propriilor cetățeni nu este un discurs al urii, ci conservatorism.

Din exemplul de 250 de ani ai SUA trebuie să învațăm fix acest lucru: împreună suntem mai puternici, atâta timp cât punem pe primul loc interesul nostru național!

Traiască România și nația română!” transmite europarlamentarul ECR, Georgiana Teodorescu.

În imagini, alături de europarlamentarul ECR, Georgiana Teodorescu, apare și Andrew Puzder, ambasador al Statelor Unite ale Americii pe lângă Uniunea Europeană (UE).

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Reclamă politică Deputat european Georgiana Tedorescu, membru al Parlamentului European pentru Grupul ECR. Această declarație politică se referă la activitatea sa în Parlamentul European.

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