Legea salarizării. Ministrul Pîslaru: Peste 75% dintre angajații din sănătate ar putea primi creșteri salariale. Profesorii obțin dublarea la plata cu ora

Ministrul Dragoș Pîslaru/ Agerpres

Noua lege a salarizării aduce schimbări pentru angajații din sănătate și educație, potrivit ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru. El a spus că peste 75% dintre angajații din sănătate ar putea beneficia de creșteri salariale, în timp ce plata cu ora pentru profesori va fi dublată.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat marți că negocierile privind noua lege a salarizării au avansat în sectorul sănătății, după discuțiile purtate cu sindicatele și reprezentanții partidelor. Potrivit acestuia, peste 75% dintre angajații din sănătate ar urma să beneficieze de creșteri salariale în noua variantă a proiectului.

Schimbări pentru angajații din sănătate

„Este bine că am avut o perioadă de relativă liniște ca să putem lucra. Medierea administrației prezidențiale ne-a permis să avem întâlniri atât cu reprezentanții partidelor, cât și să aducem la masă sindicatele din sănătate, cel puțin. În acest moment, avem o versiune avansată pe domeniul sănătății, unde așteptăm și sperăm să găsim o înțelegere care să fie bună pentru sector.

Deja din calculele pe care le-am făcut lucrurile arată mult mai bine decât pe versiunea din 17 iulie, deci vestea bună pentru sănătate este că, în urma discuțiilor cu sindicatele, numărul persoanelor care ar beneficia de creșteri sunt acum peste 3/4, deci peste 75%. S-ar putea să fie sub 18% cazurile care rămân oarecum izolate, unde ar fi nevoie de compensări. (...) În domeniul de sănătate, suntem aproape de a avea un acord care face bine sectorului”, a declarat ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, marți, la Digi24.

Ce prevede legea salarizării pentru educație

Ministrul a vorbit și despre angajații din învățământ, urmând să aibă discuții cu sindicatele din acest sector în cursul zilei de astăzi, 11 august.

„Pentru sectorul de educație, în urma discuțiilor cu partidele, s-au identificat mai multe soluții. Unele au fost deja aliniate și propuse pentru a fi incluse”, a mai precizat ministrul, care a anunțat că în această dimineață va fi propusă o nouă grilă în cadrul discuțiilor cu sindicatele din educație”, a declarat Pîslaru, care a precizat totodată ce schimbări vor fi aduse proiectului în sectorul educației.

„Este vorba de o creștere substanțială, care să se ducă către cerințele profesorilor - preuniversitar și universitar. Sectorul educației a avut o grevă în 2023 și i s-a promis, printr-o ordonanță de urgență, că salariul profesorului debutant din învățământul preuniversitar va fi salariul mediu brut pe economie. Evident, în construcția noastră și cu bugetul pe care l-am avut, nu am putut pune pe masă o astfel de alocare, pentru că costa prea mult și în 2027 nu am avut aceste resurse. Și atunci, încercăm să vedem dacă, în mod special pentru sectorul de educație, având în vedere această promisiune transformată în legislație, putem să sărim această creștere începând cu 2028. Practic, să venim în întâmpinarea unor lucruri pe care sectorul le cere și le așteaptă de peste trei ani, ceea ce ar debloca, din punctul nostru de vedere, acest ultim obstacol legat de legea salarizării”, a mai precizat ministrul interimar al Muncii.

Noutăți pentru profesori: Plata cu ora, dublată

„Discutăm de o dublare la plata cu ora aproape. A fost o propunere a Ministerului Educației pe care am discutat-o deja cu partidele. E un lucru clar. Mai găsim și indemnizația de dirigenție diferențiată, care se duce între 10-20%”, a mai spus Pîslaru.

Întrebat când crede că va fi legea salarizării adoptată, ministrul a răspuns: „Totul depinde de responsabilitatea liderilor politici. Cu reprezentanții partidelor am lucrat mult mai mult decât s-au văzut tensiunile în spațiul public. Discuțiie au fost deschise”, adăugând că a lucrat și alături de membri PSD la modificările aduse acestui proiect.

Legea salarizării, pe masa discuțiilor la Cotroceni

Precizăm că președintele Nicuşor Dan se întâlnește astăzi, la Palatul Cotroceni, începând cu ora 16:00, cu liderii PSD, PNL, USR şi UDMR pentru discuţii privind proiectul legii salarizării. Varianta de proiect prezentată public a stârnit nemulțumiri în rândul mai multor sectoare în ultimele două luni, angajații din sănătate și educație protestând împotriva noilor prevederi.

România riscă să nu mai poată debloca aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR, bani destinați investițiilor, dacă nu adoptă acest proiect până la finalul lunii august.